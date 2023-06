«Ça donne la chair de poule»: cette ville du Nevada vit un cauchemar

Il existe peu d'options pour se débarrasser d'un tel essaim. «Il y a l'option pesticide si les gens veulent s'engager là-dedans [...] et il y a l'option de tolérer [le passage des insectes, ndlr] et ils vont probablement finir par s'en aller», a détaillé Jeff Knight sur CBS. (mbr/ats)

Entomologiste au sein du département de l'agriculture du Nevada, Jeff Knight a indiqué que de tels essaims de sauterelles n'étaient pas exceptionnels dans la région, mais simplement plus visibles à mesure que les zones sauvages deviennent occupées par les êtres humains.

«A un moment, on a même dû transformer un tracteur en chasse-neige pour pousser les piles de sauterelles»

Ces insectes ont même compliqué l'accès aux urgences. «Pour faire simplement arriver les patients à l'hôpital, on a dû poster des gens dehors avec des souffleurs à feuilles, avec des balais», a expliqué Steve Burrows, du Northeastern Nevada Regional Hospital, à la chaîne locale KSL TV.

«Toute la route grouille et cela donne la chair de poule. C'est tellement dégoûtant», a raconté une autre habitante, Stephanie Garrett.

«Quand on est à l'intérieur de la maison, c'est comme s'il pleuvait»

L'invasion dure depuis des jours et décontenance les 20 600 habitants d'Elko. «On se sent carrément envahis», a confié Colette Reynolds, une habitante, au microphone de CBS.

Des millions de sauterelles mormones ont envahi une petite ville de l'Etat américain du Nevada, recouvrant maisons et routes et rendant même difficile l'accès à l'hôpital. Le phénomène n'a rien d'anormal, à en croire les experts.

Dans la ville d'Elko, les grillons ont convergé lundi, recouvrant les routes, la végétation et même les habitations, selon plusieurs médias.

Dans la ville d'Elko, les grillons ont convergé lundi, recouvrant les routes, la végétation et même les habitations, selon plusieurs médias. image: kutv

