Prison à vie pour cette mère infanticide obsédée par la foi

Une Américaine dévorée par sa foi dans l'apocalypse et le jugement dernier a été condamnée lundi à la prison à vie, pour le meurtre de deux de ses enfants et pour avoir aidé à préparer celui de l'ex-femme de son mari.

Voici la fréquence des attaques de requins et les endroits à éviter

Les attaques de requins sur les humains sont relativement rares et pourtant, on en recense chaque année. Alors, où est-ce que le risque est le plus élevé et que faut-il faire en cas d'attaque ou alors éviter à tout prix.

C'est l'été dans l'hémisphère nord, autrement dit: la période des vacances est là. Avec elle, les annonces d'attaques de squales se multiplient de nouveau: au large d'une île hawaïenne, une équipe de Netflix est attaquée par des requins-tigres, en Espagne, des baigneurs doivent fuir l'eau devant un requin bleu et à Hurghada, l'attaque d'un requin-tigre est fatale à un touriste russe.