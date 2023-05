Une jeune fille disparue a été retrouvée grâce à Netflix

De son côté, le père, Ryan, s'est bien sûr réjoui de la nouvelle. Il n'avait jamais cessé de la chercher et créé une page Facebook intitulée «Ramenez Kayla à la maison». Il peut désormais fermer cette page, rattraper le temps perdu, ouvrir un nouveau chapitre et chérir ses retrouvailles avec sa fille. (svp)

Après avoir été approchée par les enquêteurs, Heather Unbehaun, la mère, a donné de faux noms pour elle et sa fille. Elle a été inculpée d'enlèvement d'enfant et a été écrouée dans l'attente de son jugement.

Le mois dernier, le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a ainsi publié une photo générée numériquement de Kayla, la vieillissant de 6 ans. Stupeur! Un employé d'un magasin nommé «Plato’s Closet», en Caroline du Nord, qui avait vu l'émission, a reconnu l'adolescente.

Kayla avait 9 ans quand elle a été enlevée par sa mère dans l'Illinois, aux Etat-Unis. Le lendemain de la fête nationale américaine, le 5 juillet 2017, le père retourne à Wheaton pour récupérer la petite fille, comme convenu avec son ex-femme. Mais la maman et la fille ne sont pas là, ne répondent pas. Il signale la disparition et alarme les autorités.

Où et pourquoi l'Ascension et la Pentecôte sont-ils des jours fériés?

Les ponts de mai et juin approchent à grands pas. On vous explique point par point ce que signifient l'Ascension et la Pentecôte, et dans les cantons où ces jours sont fériés.

Les dates sont différentes chaque année et se réfèrent directement à Pâques. L'Ascension a lieu 39 jours après le dimanche de Pâques et dix jours avant la Pentecôte.