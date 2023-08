Le destin de la petite Lil Tay semble suspendu à différentes figures d'autorité: son manager (Harry Tsang) et son père (Christopher Hope) d'un côté, et sa mère (Angela Tian) et son frère (Jason Tian) de l'autre. source: instagram @liltay

Qui est Lil Tay, cette rappeuse de 14 ans dont la disparition a fait polémique?

Un message publié mercredi sur Instagram avait annoncé que la rappeuse Lil Tay, un star montante du web en 2018, était décédée. Cependant, alors que le père de l'adolescente refuse toujours de confirmer l'information, le média TMZ rapporte jeudi soir que l'artiste est bel et bien en vie. Retour sur la vie troublante et mouvementée d'une enfant ayant grandi sous l'oeil des smartphones.

Disparition tragique? Compte Instagram piraté? Ou énorme coup de comm'? La Toile se déchire, ce jeudi, pour tenter de faire la lumière sur la disparition présumée de la jeune rappeuse et influenceuse de 14 ans, Lil Tay. En effet, mercredi, un communiqué publié sur son compte Instagram annonçait le décès de la jeune Canadienne, ainsi que celui de son frère Jason Tian, âgé de 21 ans.

Le message, dont l'auteur n'a pas été clairement identifié, dévoilait cette dramatique information:

«C’est avec le cœur gros que nous vous annonçons la mort tragique de notre très chère Claire. Nous n’avons pas de mots pour exprimer la douleur qui nous étreint. Ce décès est inattendu et nous laisse tous sous le choc. La mort de son frère s’ajoute à notre deuil déjà inimaginable» source: instagram

La publication originale: source: instagram @liltay

Sur les réseaux, le message de deuil a fait l'effet d'une bombe. Les fans de la jeune femme ont très vite saisi leur clavier pour exprimer leurs condoléances.

Pourtant, alors que les médias se penchent sur l'affaire, aucun élément ne semble s'aligner. Pour commencer, les services de police de Los Angeles et de Vancouver, deux villes où Lil Tay a vécu, ont indiqué au média Insider qu'il n'y avait pas d'enquête en cours sur le décès de Tay.

Et ce jeudi soir, c'est TMZ qui est venu rebattre les cartes. Le média dit relayer les déclarations de la famille de Tay, assurant que cette dernière est bien vivante:

«Je veux qu'il soit clair que mon frère et moi sommes sains et saufs et en vie, mais j'ai le cœur brisé et j'ai du mal à trouver les mots justes. Ces 24 heures ont été très traumatisantes. Toute la journée d'hier, j'ai été bombardée d'appels téléphoniques déchirants et pleins de larmes de la part de mes proches, tout en essayant de mettre de l'ordre dans ce gâchis» TMZ relayant le message de la famille de Tay.

L'article indique que le compte Instagram de Tay a été piraté par un tiers, lequel l'a utilisé pour «répandre des informations erronées et des rumeurs stupéfiantes me concernant, au point que même mon nom était erroné. Mon nom légal est Tay Tian, et non Claire Hope».

Si le message se veut rassurant, la confusion reste totale pour les internautes, qui avaient déjà suivi les frasques de cette petite famille par le passé.

Le début de la célébrité

C'est que Lil Tay a embarqué des millions de followers - pas moins de 3,5 millions sur Instagram - dans le sillage de son mini-monde digital aussi bling bling que provocateur. Ses mises en scène très tape-à-l'œil avaient fait recette auprès de la GenZ. La jeune fille balançait des «scuds» et posait avec des liasses de billets dans des voitures du luxe, alliant franc-parler «sassy» et injures frontales.

Les mises en scène de Lil Tay👇 Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lil Tay (@liltay) Lil Tay est devenue virale en 2018.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lil Tay (@liltay) «Mes toilettes coûtent plus cher que ton loyer», lançait-elle notamment dans ses courtes productions, où elle rend hommage à XXXTentacion.

Des indices à contre-sens

Quelques heures après l'annonce du drame, une première polémique secoue la Toile. Au coeur du trouble: le fait que le père de la jeune fille, Christopher Hope, refuse de confirmer son décès, notamment au New York Post.

Autre fait parlant, selon le média The Sun: deux anciens managers de la starlette ont déclaré se méfier de l'annonce de cette mort soudaine, car ils n'avaient pu en vérifier la légitimité. Le fait que le mot n'était pas signé a particulièrement attiré l'attention de l'un d'eux. «Je devrais être en deuil en ce moment… mais j'ai tellement de questions», a-t-il notamment confié au Sun.

«Une chose que je me demande, c'est qui a publié cette déclaration, et pourquoi n'est-elle signée par aucun membre de la famille?» Un ex-représentant de Lil Tay. source: the sun

Harry Tsang, un autre de ses managers, a de son côté enjoint le public à faire preuve de prudence: «J'encourage tout le monde à s'appuyer sur des sources d'information fiables et officielles. Nous devons faire preuve de patience en attendant de nouveaux développements avant de tirer des conclusions».

Une famille déchirée

Mais pourquoi autant de non-dits et de zones d'ombres? Ce jeudi, le Dailymail a plongé plus avant dans les archives du clan Hope-Tian. Le média rappelle que, si la fame de la jeune Tay avait explosé en 2018 - à l'âge de 9 ans - , elle avait disparu tout aussi rapidement. En cause: sa famille qui, à plusieurs reprises, a été suspectée d'exploiter la jeune rappeuse, mineure, pour en tirer de l'argent.

Jason, le frère - chef d'orchestre?

En mai 2018, rappelle Dailymail, son frère alors âgé de 16 ans a été pointé du doigt après la diffusion de vidéos dans lesquelles il dirigeait sa soeur «sur ce qu'il fallait dire dans ses messages et clips controversés». Dans l'une d'elles, on l'entend donner une instruction à Lil Tay, afin qu'elle se montre plus incisive.

Très vite, internet s'emballe, et de nombreux messages exigeant une meilleure protection de la petite fusent. Comme par magie, le contenu digital de la rappeuse disparaît, à l'exception d'un message inquiétant: «aidez-moi». A ce moment-là, déjà, le mystère est complet: s'agit-il d'un message de détresse? Jason Tian, l'aîné, est-il derrière ce qui aurait été «un coup publicitaire pour la jeune star»? Pourtant, quelques heures plus tard, le même message s'affiche sur le compte du jeune homme.

Le jeune âge de la starlette, ses scénarios improbables dans des maisons de luxe, et tout cet argent qu'elle prétend posséder, achèvent de semer la confusion.

Jason Tian. relayé par le dailymail.

Angela, la mère - agent immobilier

En 2018 toujours, le média Global News évoque le fait que plusieurs vidéos ont été tournées dans des logements de luxe, sans l'accord de l’agence immobilière pour laquelle la mère de famille travaillait, Pacific Evergreen Realty. Une polémique qui pousse la maman, Angela Tian, à se justifier en public, dans le talkshow populaire Good Morning America d'ABC, mené par JuJu Chang.

L'interview en vidéo

Angela Tian tient à y défendre la liberté d'expression et de mouvements de sa fille, affirmant que Lil Tay avait une vision bien à elle, ainsi que ses propres rêves. L'agent immobilier maintient de surcroît qu'elle n'a pas été mise à la porte de son entreprise en raison de ses «activités» familiales annexes:

«J'ai démissionné pour la carrière de ma fille et son brillant avenir» Angela Tian, dans Good Morning America

«Personne ne me force à faire ça», avait insisté Lil Tay lors de l'interview. «Ce n'est pas vrai que (ma mère) veut faire de l'argent avec moi». source: capture

Dans la foulée - et en réponse aux nombreux haters qui noircissent les commentaires sur Instagram -, la mère appuie son fils auprès du média Buzzfeed: «C'est le seul qui a fait un excellent travail pour elle, il l'a guidée, a tout fait pour elle sans que personne d'autre ne soit impliqué», soutient-elle alors.

Christopher, le père - troublant avocat

La relation entre la rappeuse et son père Christopher Hope est également marquée par de nombreux soubresauts. Les deux parents se séparent alors que Tay n'est âgée que d'un an. A la suite de l'épisode présumé des tournages sauvages dans des appartements de luxe, Christopher Hope obtient tous les pouvoirs concernant les affaires juridiques de l'enfant. A plusieurs reprises, l'avocat assure dans les médias être en désaccord avec la carrière d'influenceuse menée par sa fille. Il indique à Hollywood Life:

«Lorsque les réseaux sociaux de ma fille ont commencé à devenir viraux cette année, je n'étais pas d'accord avec la plupart des activités(...) J'ai pris des mesures légales pour arrêter les choses que je jugeais dangereuses pour sa santé physique et mentale, et pour son avenir».

Christopher Hope. source: dailymail

Dans cette interview, il avait dit regretter que sa protégée de 10 ans ait été placée «dans cette situation et obligée d'abandonner l'école pour qu'elle puisse gagner de l'argent pour les autres».

«Je ne me bats pas pour l'argent, je me bats pour ma fille, pour son bonheur et son avenir» Christopher Hope. hollywoodlife

Mais, rappelle le Daily Mail, le frère de Lil Tay, Jason Tian, avait mis en place une cagnotte GoFundMe, dans le but de collecter 19 000 $, après des allégations de violence physique et mentale sur la petite Tay, dont Christopher Hope et sa femme seraient les auteurs présumés. Des photos de marques rouges sur le corps de la fillette avaient été publiées en ligne. En outre, Jason avait accusé Hope d'avoir volé «des millions de dollars» à sa soeur.

«Tay a désespérément besoin de fonds pour soutenir son combat contre son père abusif (...) TOUS LES FONDS collectés par le biais de ce GoFundMe iront aux frais d'avocat de Tay afin de lui donner une chance de se battre au tribunal pour la sauver d'une vie de maltraitance. Vers son avenir et sa liberté.» texte d'accompagnement à la caisse Gofundme

Les photos de la campagne GoFundMe, mises en lignes par Jason Tian. source: site gofundme

Face à ces allégations, les internautes étaient restés sceptiques, réclamant que la principale intéressée s'exprime par elle-même. Pour l'heure, la caisse - toujours en ligne - a engrangé un peu plus de 17 000 dollars.

De son côté, Harry Tsang, l'ancien manager de la petite Lil, jugeait en 2018 que Hope n'en voulait pas à l'argent de sa fille, mais qu'il souhaitait mettre un terme définitif aux vidéos bourrées de grossièretés. Il avait incriminé davantage la maman, qui n'avait pas suivi «les étapes pour faire les choses d'une manière professionnelle».

Au final, si la conclusion de cette affaire semble positive - à en croire le média TMZ ce jeudi soir - il n'en reste pas moins que ces dernières 24 heures restent empreintes de mystère. Décidément, la vie de la petite Tay a été tiraillée par différentes figures d'autorité, qui, chacune, a souhaité modeler son destin à sa manière.