Vous avez plus de chances de mourir le jour de votre anniversaire

Selon une étude, votre anniversaire est un jour particulièrement à risque, surtout pour les personnes âgées et malades. Alcool, infarctus et attaques cérébrales figurent parmi les principales pistes d'explication de ce fâcheux phénomène.

Daniel Wachowiak / t-online

Jubilation, agitation, gaieté: les anniversaires sont l'occasion de se régaler, de boire et de faire la fête. Cela entraîne non seulement une hygiène de vie relativement malsaine le jour J, mais aussi, dans la plupart des cas, un stress en amont lors de la préparation de cette journée particulière.

Des scientifiques de l'université de Zurich, dirigés par le sociologue et épidémiologiste Vladeta Ajdacic-Gross, ont démontré dans une étude de 2012 que le risque de mourir le jour de son propre anniversaire est 14% plus élevé que les autres jours, plus ordinaires.

Crises cardiaques, chutes et suicides

Les chercheurs ont analysé environ deux millions de données sur des décès de Suisses entre 1969 et 2008. Le résultat a surpris les scientifiques: les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, les accidents, mais aussi les suicides sont plus fréquents le jour de son propre anniversaire. Selon l'étude, le risque est même un peu plus élevé chez les femmes de plus de 60 ans que chez les hommes du même âge. Les infarctus du myocarde et les attaques cérébrales sont les plus fréquents.

Les crises cardiaques mortelles sont 18,6% plus fréquentes le jour de son anniversaire que le reste de l'année, tandis que l'attaque cérébrale comme cause de décès chez les femmes est même 21,5% plus probable. Mais les maladies chroniques peuvent également avoir une issue fatale à cette date précise, toujours selon la même étude. Ainsi, la chance de mourir d'un cancer est supérieure d'environ 10%.

Les hommes meurent plus violemment

L'icône hollywoodienne Ingrid Bergman, décédée à Londres le jour de son 67e anniversaire des suites d'un cancer du sein, en est un exemple éminent. Chez les hommes, on peut citer le célèbre poète William Shakespeare (1564-1616), qui a probablement péri le jour de son anniversaire, le 23 avril 1616.

Les recherches des scientifiques ont également prouvé que le risque de suicide était 35% plus important chez les hommes le jour de leur anniversaire. Pour les accidents mortels chez les hommes, c'est plus 29%. Outre les accidents de la route ou les empoisonnements, les hommes meurent aussi ce jour-là à la suite de diverses chutes. Une consommation accrue d'alcool expliquerait en grande partie ces chiffres.

Les raisons pour lesquelles un anniversaire soi-disant joyeux peut mal finir sont multiples. L'étude a réfuté une hypothèse selon laquelle les personnes âgées et malades veulent fêter leur anniversaire une dernière fois et mourir ensuite. La cause la plus plausible reste sans doute le stress. Celui-ci entraîne un risque accru, en particulier chez les personnes âgées.

Remarque: si vous pensez beaucoup à votre propre mort ou si vous vous inquiétez pour un de vos proches, vous trouverez ici une aide immédiate et anonyme.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker