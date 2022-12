Au moins trois de ses anciennes petites amies se trouvaient au mariage du prince William avec Kate Middleton, en avril 2011. Image: AP POOL PA

William a assisté au mariage de son ex: c'est une tradition familiale

Si l'idée de prendre part au mariage d'un amour de jeunesse révulserait la plupart d'entre nous, êtres humains normalement constitués, ce genre de rancœur n'existe pas au sein la famille royale britannique. Le prince l'a encore démontré ce week-end.

S'il fallait une preuve supplémentaire que les Windsor ne sont pas des gens tout à fait normaux, le prince William l'a trouvée: samedi, c'est vêtu de son plus beau nœud pap' que le prince de Galles a assisté aux épousailles de sa première copine, Rose Farquhar. Prouvant par la même occasion que, oui, il existe des ex qui restent en bons termes.

William, 40 ans, avait «l'air pimpant», selon les mots du Daily Mail, lorsqu'il s'est présenté devant l'église St Mary the Virgin, dans le Gloucestershire, pour les noces de sa toute première petite amie.

Très fringuant dans son smoking noir et nœud papillon assorti, le prince est venu seul. Image: Splash News

La légende raconte qu'il a rencontré Rose en l'an de grâce 2000, sur le gazon impeccable du Beaufort Polo Club, quand ils avaient 18 ans.

Et ce n'est pas la première fois

Ce n'est pas un mystère, lorsque William était le célibataire le plus bankable de toute l'Angleterre, il a eu plusieurs conquêtes avant de jeter son dévolu sur Kate Middleton. Les six ou sept jeunes femmes qu'il a fréquentées avant son mariage sont pour la plupart des héritières issues de bonne famille - dont une cousine germaine (eeewww!).

Jusque-là, rien de surprenant. Ce qui l'est moins, c'est la drôle de tradition d'inviter ses ex à ses noces. Lors de son union avec Kate Middleton, en 2011, non moins de trois anciennes petites amies du prince se trouvaient sur les bancs de la chapelle. Bonne ambiance.

En parlant de mariage, vous prendrez bien une part de pudding? Oseriez-vous goûter à ce gâteau de mariage royal mis aux enchères? de Marine Brunner

Une vraie tradition familiale

Son frère, le prince Harry, n'est pas en reste. Avant de s'unir avec Meghan Markle, on prête au cadet de William plus d'une dizaine d'aventures, avec autant de mannequins, d'actrices et de personnalités du monde du divertissement.

Les femmes les plus marquantes de ce tableau sentimental sont l'avocate et créatrice de bijoux Chelsy Davy, avec laquelle Harry est resté sept ans, et l'actrice Cressida Bonas, deux ans. Il va sans dire que toutes deux étaient conviées au mariage de Harry et Meghan.

Et vous, pourriez-vous assister au mariage de votre ex? Plutôt mourir. Voir le bonheur de cette ordure étalé pendant une journée, non merci. Evidemment. Ce serait commode pour pouvoir l'étouffer avec une part de son gâteau de mariage. Pas de problème! Je m'entends hyper bien avec mon ex, nous sommes restés partenaires de beuverie. Bof. Sans vouloir tuer mon ex, je pense que ce serait un peu gênant.

Le petit Louis est un mème

1 / 17 Le petit Louis est un mème

Il entarte violemment sa femme le jour de leur mariage