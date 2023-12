Elizabeth II avait peur de mourir en Ecosse

«Charles III: The Coronation Year» sera projeté le 26 décembre à 19h50 sur BBC One et iPlayer.

Le film revient notamment sur les séances épiques de répétition du couronnement, dans une salle feutrée du palais de Buckingham. Alors qu'ils jouent le moment crucial où William s'engage à devenir «l'homme lige de la vie et de l'intégrité physique» du roi, père et fils délibèrent sur la joue que le prince est censé embrasser. Pour détendre l'atmosphère, le prince chatouille la joue du roi, ce qui le fait glousser.

Parmi les séquences plus joyeuses de ce documentaire, quelques blagounettes de Charles et de jolis moments de complicité avec son fiston, William. Un aperçu très inhabituel des liens qui unissent les membres de la famille royale.

La princesse Anne, dans l'émission Charles III: The Coronation Year de la BBC One.

«A un moment donné, elle a senti qu'il serait plus difficile de mourir à Balmoral», poursuit la princesse. Souvenez-vous, en effet: à l'été 2022, alors que son état de santé se révèle de plus en plus préoccupant, Elizabeth décide de prolonger son séjour annuel sur son domaine de l'Aberdeenshire, plutôt que de retrouver ses quartiers à Buckingham Palace.

«Nous y avons passé beaucoup de temps dans notre jeunesse et nous y avons probablement mené une vie plus indépendante que n'importe où ailleurs.»

L'organisation de funérailles royales nationales, celle d'un couronnement tout aussi pompeux, le roi qui blague sur ses gros doigts et d'adorables échanges de becs avec son fils aîné: autant de scènes aussi suaves qu'un pudding de Noël que nous découvrirons dans quelques jours dans un nouveau documentaire de la BBC. Le film promet de nous donner aperçu inédit des coulisses du couronnement. Et, une fois n'est pas coutume, les Windsor ne devraient pas se montrer trop avares en informations.

