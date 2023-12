Entre deux tranches de pudding, voici comment s'organise le réveillon de la famille royale britannique. image: watson

La famille royale va encore passer un Noël «ennuyeux»

C'est une tradition depuis 1988 pour les Windsor: affluer vers le noble domaine de Sandringham pour y passer le réveillon, entre prières, partie de foot, cadeaux idiots et jeux de société. On vous déroule le programme, qui sera (ou pas) de la partie et, surtout, le «triste» menu de fêtes, selon un ex-cuisinier.

Je n'arrête pas de vous le répéter. Si on fait l'impasse sur les quinze châteaux et l'armée de domestiques, les Windsor sont une famille à peu près comme les autres. En particulier lorsqu'il s'agit de fêter Noël. Les mioches en bout de table, l'échange de cadeaux, la partie de Uno qui tourne au fiasco, les blagues graveleuses autour de la bidoche, la bûche et le gratin... Bref, rien de plus spectaculaire que notre propre réveillon chez tonton Jean-Mi.

«Downtown Abbey des temps modernes»

C'est le 24 décembre que Charles et sa clique royale convergeront vers le Norfolk, sur le domaine où le clan célèbre les fêtes de fin d'année depuis 1988 - la seule exception a eu lieu en pleine pandémie de Covid. Sur invitation de l'écuyer de la Couronne, s'il vous plaît! Protocole oblige, chaque membre de la famille se voit préciser à quelle heure exacte et dans quel ordre il est prié d'arriver.

Le jour J, la journée débute sur un premier service religieux privé, à 9 heures. S'en suit la traditionnelle promenade jusqu'à l'église Sainte-Marie-Madeleine, pour une seconde messe, à 11 heures. Le moment pour les royals vêtus de leurs plus beaux atours, manteaux et chapeaux à plumes, de faire «hello hello» au petit peuple.

Depuis des années, la balade à pied jusqu'à l'école St-Marie Madeleine est un passage obligé. PA Images

Au service religieux succède un déjeuner, servi à 13h15 tapantes. Selon l'ancien chef royal Darren McGrady, qui a travaillé pour feu la reine Elizabeth II et la princesse Diana, les enfants sont alors priés de faire table à part. Pas question de voir sa jolie robe à sequins souillée avec un jet de purée du petit dernier: «Les enfants mangent toujours à la garderie, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se comporter correctement à la table», détaille l'ancien cuisinier et auteur du livre auteur du livre Eating Royally.

«Pour la Reine, il n'a jamais été question de placer un petit bébé, qui couine et jette de la nourriture, sur une chaise haute à la table des adultes» Darren McGrady, ancien chef-cuisinier royal, à Hello! Magazine.

«Elle était de l'époque victorienne, lorsque la place des enfants était dans la chambre d'enfant et la nounou prenait soin d'eux. Notre Downton Abbey des temps modernes», résume malicieusement l'ex-chef royal.



Même s'il ne travaille plus pour la monarchie, le chef cuisinier Darren McGrady est resté un immense fan. instagram

Sitôt le repas terminé, toute la famille est priée de s'asseoir sagement pour assister au discours annuel du monarque transmis à la télé - en l'occurrence, il s'agira du second de Charles, depuis qu'il est monté sur le trône.

L'après-midi, chacun est libre. Si certains royals apprécient digérer lors d'une épique partie de football avec le personnel de maison, d'autres vaquent à des jeux de société et puzzles dans les salons bien chauffés de Sandringham House. Puis c'est l'heure de l'indispensable thé de l'après-midi et, à 18 heures, de l'échange des cadeaux.

Un moment très attendu. La coutume veut que les royals s'échangent des petits présents «insolents», humoristiques et pas trop onéreux. Parmi les cadeaux les plus mémorables: un bonnet de bain «Ain’t life a bitch» (on vous laisse le soin de la traduction) d'Harry à sa grand-mère la reine Elizabeth, un tapis de bain imprimé léopard de Lady Di à sa belle-soeur Sarah Ferguson, ou encore un siège de toilettes en cuir blanc offert par la princesse Anne à son frère Charles - un cadeau qu'il aurait tellement apprécié qu'il l'emmène encore partout avec lui à l'étranger.

Enfin, comme une grosse bouffe n'arrive jamais seule, la journée se conclut sur un buffet, composé d'une vingtaine de plats différents. Exit les pulls de Noël moches, hello les cravates noires et les tenues de soirée. Du vivant d'Elizabeth, les convives avaient interdiction de se retirer avant Sa Majesté. La soirée pouvait se prolonger bien après minuit, avec des charades et des jeux.

Au menu?

Et sinon, que mange-t-on, à la table de la famille royale? Caviar? Foie gras? Homard? A en croire le chef Darren McGrady, qui a préparé pas moins de sept dîners de Noël au cours de sa carrière, le menu n'oscille pas d'un pouce au fil du temps. «Année après année, ils s'en tiennent au même repas», soupire-t-il. Le matin, le marathon gustatif décadent débute avec un simple, mais efficace english breakfast complet. On a vu plus léger, comme entrée en matière.

Vient le déjeuner. Après l'entrée (salade de crevettes ou de homard), le menu de résistance est un classique des Fêtes. «Trois dindes. Une pour la reine et sa famille dans la salle à manger royale, une pour la garderie des enfants et une autre encore pour les employés. Tout le monde a un déjeuner de Noël», énonce le chef McGrady.

«En fait, ils sont ennuyeux quand il s'agit de festivités! Pas de jambon ou quoi que ce soit. Juste de la dinde traditionnelle» Darren McGrady, ancien chef-cuisinier royal,

à Hello! Magazine.

Un déjeuner «ennuyeux» forcément enrichi de diverses farces – sauge et oignon, châtaignes – et des accompagnements. Pommes de terre rôties, purée, panais, carottes et choux de Bruxelles. En dessert? L'indétrônable pudding, of course. N'est pas britannique qui veut.

Un pudding, selon le chef, «décoré de houx, arrosé de cognac, puis transporté par l'intendant du palais pour être flambé dans la salle à manger». instagram

A l'heure du thé, encore et toujours des douceurs: «Une bûche de Noël au chocolat, une variante du gâteau d'anniversaire au chocolat, des scones, des mince pies, différents types de sandwichs et du gâteau de Noël aux fruits», décrit Darren McGrady.

Enfin, pour conclure et s'il restait un petit creux, un banquet du soir «encore plus élaboré».

«Le buffet, c'est le moment où l'on sortait toute la panoplie», explique Darren McGrady. «Lorsque j'étais là-bas, Harrods leur offrait toujours un foie gras entier en croûte.» Un cadeau qui ne risque pas de se renouveler cette année, puisque Charles a pris la décision de bannir le foie gras dans toutes les résidences royales.

Toutefois, rassurez-vous! Les Windsor ne risquent pas de mourir de faim: d'autres traditions gourmandes persistent. Citons notamment celle du «fromage Stilton, entier». «Nous retirions le dessus, nous donnions un coup de fourchette et nous y versions du porto. Ça donnait une superbe pâte à tartiner pour les crackers. C'était vraiment opulent. Il y avait aussi un grand jambon d'York qui était décoré.»

Le Stilton, que les Britanniques surnomment par ailleurs «le roi des fromages». The Image Bank RF

Autre coutume: le découpage de la viande, le seul moment où le chef de cuisine a eu le droit de pénétrer dans la salle à manger sous les yeux des convives. Après quoi, il se voyait servir un verre de whisky par un intendant, avant que la famille royale ne lui porte un toast, pour le remercier de son année dans les cuisines royales.

Autour de la table

Cette année, pour s'empiffrer de dinde farcie, fromage géant et biscuits secs, tous les membres du clan Windsor ou presque seront réunis. Charles et Camilla seront naturellement entourés de Kate, William et de leurs trois enfants, mais on devrait aussi compter sur les frères et soeurs du roi, Anne, Edward et Andrew (oui, même lui), ainsi que leurs propres enfants et petits enfants. Une belle tablée en perspective.

S'y ajoutera cette année, en rupture avec la tradition, la famille de la nouvelle reine Camilla. Son fils Tom Parker Bowles, sa fille, Laura Lopes, ainsi que leurs familles, ont été invités à rejoindre la famille royale pour la première fois. Ces dernières années, Camilla, très proche de sa propre famille, quittait Sandringham après le dîner de Noël pour organiser son propre dîner à Ray Mill, sa maison dans le Wiltshire. Selon certaines informations, en raison du nombre de couverts supplémentaires cette année, le dîner de Noël sera servi dans le «salon blanc» plutôt que dans la salle à manger, où la défunte reine avait l'habitude d'organiser le repas de fête.

Quant à Ceux-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, il est de moins en moins probable qu'ils quittent la Californie pour la grisaille britannique. Malgré les rumeurs selon lesquelles Harry et Meghan espéraient traverser d'Atlantique pour les vacances, un initié susurre à Vanity Fair qu'il n'y a «aucune chance» pour qu'ils fassent le voyage.

«Le roi n'aimerait rien de plus que de passer Noël avec ses fils et tous ses petits-enfants, mais ce n'est pas si simple» Un inité, à Vanity Fair.

Selon la source, «il y a encore beaucoup d'hostilité envers Harry et Meghan, en particulier de la part du prince et de la princesse de Galles». Quant à Charles, si l'idée de retrouvailles lui est à peine moins insupportable, on le dit quand même «profondément nerveux» à l'idée qu'une conversation fuite dans le camp des Sussex. D'où la raréfaction de leurs échanges au cours des dernières semaines, selon les sources.

«Il est difficile d'imaginer que les Sussex soient invités à passer Noël à Sandringham maintenant», confirme de son côté le biographe du roi Christopher Andersen, au Evening Standard. «Meghan et Harry n'ont pas passé Noël avec la famille royale depuis 2018, et chaque année, il devient de moins en moins probable qu'ils reviennent un jour.» Allez, c'est les Fêtes! Ne perdons pas espoir. Juste pour le fantasme d'imaginer ce que Kate et Meghan pourraient bien s'offrir lors de l'échange des cadeaux.