William surpris en train de lire les mémoires d'Harry?

Le monde brûlait de savoir si le prince et la princesse de Galles s'étaient offert leur exemplaire du bouquin d'Harry. Grâce à cette photographe, on pourra au moins se figurer la scène. image: Jam presse/Alison Jackson

La princesse Kate en pyjama, les crocs plantés dans un sandwich vegan dégoulinant de sauce, ricanant sur le bouquin de son beau-frère? Really?! Mais non, on vous charrie. Il s'agit seulement d'une habile mise en scène.

«Le volcan», une position pour entrer en éruption

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Vous avez besoin d'excitation et d'action pendant les rapports sexuels? Alors «le volcan» est fait pour vous. Cette position du Kamasutra nécessite de l'endurance et de la force musculaire de la part des deux partenaires. De plus, l'homme et la femme doivent être très flexibles.