La princesse Eugénie raconte les thés avec la reine Elizabeth

«Ensuite, nous nous mettons en pyjama, nous descendons en voiture et nous allons chercher le repas. On pourrait marcher, bien sûr, mais je ne veux pas être en pyjama dehors!»

A propos de flemmardise, on apprendra que la nièce du roi n'a pas de chef à domicile. En revanche, le couple cède une fois par semaine à la tentation de la livraison sur Deliveroo... Une habitude a priori lunaire, pour quelqu'un qui réside dans un palais comme celui de Kensington. Et pourtant!

Et sinon, sa spécialité culinaire? «Je ne devrais probablement pas dire ça, parce que j'ai appris à faire des juliennes de légumes et suer des oignons... mais ce sont les plats one-pot.»

Eugénie partage désormais son temps entre Londres et le Portugal avec son mari, Jack Brooksbank, et leurs deux fils.

«Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui concerne le corps post-bébé, ça me rend dingue, mais je trouve qu'il est vraiment difficile de se débarrasser des kilos de grossesse», soupire la royal au cours de l'interview. «Je suppose que la société vous impose de vous débarrasser de vos kilos de bébé et de tous ces trucs.»

Au-delà de son obsession pour les chips, «Euge», qui vient de donner naissance à son second fils, Ernest, en mai dernier, a également admis avoir connu «quelques problèmes liés à la nourriture» ces dernières années. La faute à l'examen constant de son apparence et de son poids dans la sphère publique.

«Par exemple: 'Vous construisez des ponts? Oh, j'adore les ponts!' Et ainsi de suite»

Sans oublier le fameux «small talk» érigé en art de vivre dans l'aristocratie et par sa grand-mère Elizabeth II. La méthode? «On s'adresse aux gens en leur disant quelque chose d'agréable, un compliment par exemple, puis on brode là autour», explique la petite-fille qui parfaitement retenu la leçon.

Un impératif auquel personne ne coupait: le thé de l'après-midi, tous les jours, à 17 heures. Ordre de la Reine. 45 minutes chrono. Et après seulement, «on pouvait courir partout dans la maison comme des fous», se remémore Eugénie. Au menu? Des sandwiches, des petits gâteaux, et quelques règles immuables.

La reine et ses petites-filles, Béatrice et Eugénie, en 2005.

Invitée cette semaine par les animatrices du podcast Food and Manners - consacré, comme son nom l'indique, à la bonne chair et aux manières -, la royal de 33 ans s'est laissée à quelques menues confidences autour d'une shakshuka.

Fille du prince Andrew, nièce du roi Charles, petite-fille de feu la reine Elizabeth II, cousine de William et Harry, la princesse Eugénie en sait quelque chose. Et elle a un paquet de choses à raconter sur les réunions de famille.

Grandir chez les Windsor n'est pas chose facile. Alors oui, certes, ça permet de vivre entouré de dizaines de domestiques prêts à répondre au moindre de vos caprices. Passer vos vacances d'été dans l'un des 150 châteaux familiaux, et celles d'hiver dans le chalet à Verbier. Manger des saucisses au petit-déjeuner et des scones faits maison tous les après-midi à l'heure du thé. Être à l'abri du besoin pour toujours. Mais c'est aussi découvrir que papa fricote avec un milliardaire pédophile, voir maman apprendre à cuisiner des carbonara à l'âge de 65 ans, en direct à la télé, subir un protocole millénaire.

