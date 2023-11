Kate a fait joujou avec un gros calibre

De passage par un petit village du Norfolk pour inspecter un régiment, la princesse de Galles s'est beaucoup amusée au volant d'un blindé de sept tonnes. Notre roman-photo.

Kate Middleton a beau cocher toutes les cases de la princesse Disney, gracieuse, délicate, aussi parfumée que raffinée, la future reine d'Angleterre (colonelle de son état) est aussi très à l'aise quand il s'agit d'enfiler treillis militaire et gros souliers. La preuve pas plus tard que ce mercredi, à la caserne Robertson, dans le Norfolk, où Kate est allée rencontrer les «Queen's Dragoon Guards» pour la première fois depuis qu'elle a été nommée colonelle de régiment, par le roi Charles plus tôt cette année.

L'occasion de brailler un bon coup sur ses soldats et, surtout, de mener l'assaut à bord d'un char d'assaut Jackal 2.

«C'est vraiment génial! Il est très réactif en fait, compte tenu de la taille de la chose» Kate, en descendant de son char, selon le Daily Mail.

Non seulement Son Altesse a pris son pied, mais elle a eu la chance de clore cette intense journée en remettant à un poney son grade de caporal.

De notre côté, on n'a pas pu nous empêcher d'imaginer ce qui s'est dit dans ce gros blindé...

Mercredi après-midi, devant la caserne Robertson.

Ok les gars, aujourd'hui ça va douiller! Sortez-moi votre plus gros char pour que je puisse m'amuser un peu. Getty Images Europe

Sûr, Votre Altesse? C'est un gros bolide, j'entends, pour votre petit gabari. Getty Images Europe

Tu penses que j'suis venue ici pour glander, trou du cul? Faire la révérence, peut-être? Sors-moi l'artillerie lourde. Getty Images Europe

Moi c'est Winnifred, m'dame. Getty Images Europe

J'men fous! Encore un mot et t'es loin, mon gars. Getty Images Europe

Bon, il arrive mon char ou quoi? Getty Images Europe

Oh punaise, je crois bien qu'il arrive! Getty Images Europe

Mon chaaaaaaaaaaaaaaaar!!!!!!!! Getty Images Europe

Bon sang, je suis toute émoustillée.

Désolée messieurs, il se trouve que j'ai toujours préféré les gros calibres. William en sait quelque chose. Getty Images Europe

C'est ça, c'est ça, foutez-vous de moi. Vous rirez moins quand William sera roi et qu'il vous fera décapiter. Getty Images Europe

Bref! Archie, il paraît qu'on peut piloter ces trucs à distance. Tu me montres? Getty Images Europe

Moi c'est John, M'dame! Getty Images Europe

M'en fous, c'est pareil. File-moi les commandes! Getty Images Europe

Ça m'dame, c'est pour le drone. Getty Images Europe

Youhouuuuuuuu! Ce sera impeccable pour détruire Frogmore Cottage! Getty Images Europe

Quelle beauté... Je peux m'approcher? Getty Images Europe

Cette puissance, cette grandeur, cette explosivité... Tout ce que j'aime. Getty Images Europe

Tu sais Harold, j'en ai manipulé un paquet, de ces gros machins. Getty Images Europe

Mais celui-là... il est juste tellement... wow. Si seulement je pouvais l'utiliser pour dézinguer mon beauf' et sa meuf. Getty Images Europe

Coucou toi! Getty Images Europe

Rolala, mais on dirait qu'il me sourit! Getty Images Europe

Vous voulez l'monter, m'dame? Getty Images Europe

Olala... Tu penses sincèrement que c'est une bonne idée, Harold? Getty Images Europe

Moi c'est Gus. Mais oui m'dame, bien sûr. Faites-vous plaisir! Getty Images Europe

Il est très massif... enfin, très haut, non? Getty Images Europe

Vous vous débrouillerez, m'dame. J'ai vu ce que vous avez fait subir à Meghan et Harry, c'est pas un p'tit char qui va vous faire peur, non? Getty Images Europe

T’as raison, Romuald. Allez j'y vais, ça va me détendre. Pour une fois que je m'amuse. Getty Images Europe

Quelques minutes plus tard.

YOUHOUUUUUUUUUUU!!!! Getty Images Europe

C'est le plus beau jour de ma vie, Frankie! Getty Images Europe

Moi c'est Wilfried, m'dame. Vous vous débrouillez très bien! Getty Images Europe

Si seulement je pouvais rouler jusqu'en Californie avec ce truc! Getty Images Europe

Et tu me dis que ces mitraillettes peuvent détruire des manoirs, c'est bien ça, Rupert? Image: www.imago-images.de

Moi, c'est toujours Wilfried. Mais oui m'dame, vous pouvez défoncer des maisons de 16 pièces avec ça. Piscine comprise. Getty Images Europe

Oh my Lord! Prends garde Harry, j'arriiiiiiiiiiiiive! C'est parti pour venger beau-papa!

Getty Images Europe

J'voudrais bien, m'dame... Mais il va falloir descendre. Y'a Trooper Longface Emrys Jones qui vous attend. Vous devez lui remettre son grade de caporal. Image: www.imago-images.de

C'est qui ça encore, «Trooper Longface Emrys Jones»? Getty Images Europe

Après plusieurs heures de négociation pour que Kate accepte de descendre...

C'est vraiment du foutage de gueule, ce job de colonelle. Getty Images Europe

Bah, j'dois avouer qu'il est mignon, ce petit poney. Getty Images Europe

Par contre, «Trooper Longface Emrys Jones», c'est vachement compliqué. Je vais plutôt l'appeler «Petit Tonnerre»... Getty Images Europe

Je peux le prendre avec moi à la maison? Getty Images Europe

C'est tout pour aujourd'hui, la suite dans le prochain épisode.