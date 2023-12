La carte de voeux 2023 de Kate et William a un problème

Il manque quelque chose sur la carte de voeux 2023 de Kate et William

Flippante, drôle, gênante ou adorable, petit retour sur le meilleur et le pire des portraits de Noël royaux, une tradition qui fait toujours causer. La photo de cette année ne déroge pas à la règle. Tout ça à cause d'un tout petit défaut... passablement embarrassant.

C'est un rituel immuable et addictif comme un biscuit de Noël saturé de beurre et de sucre: la carte de voeux de la famille royale pour les Fêtes. Dévoilée ce week-end sur leurs canaux officiels, la photo 2023 du prince et de la princesse de Galles n'a pas manqué de provoquer son lot de discussions passionnées et d'analyses psychologiques.

Mais d'abord, voici le chef-d'oeuvre, si vous étiez passé à côté.

Pour cette édition 2023, les Wales ont opté pour le monolook. image: instagram

Sourires Colgate éclatants, beautés éclatantes, chemises blanches éclatantes: Kate, William, George, Charlotte et Louis sont l'incarnation éclatante de la perfection. Rassurez-vous toutefois, aussi beaux qu'ils soient, les Gallois ne sont pas non plus à l'abri d'un couac. Comme une poignée d'internautes et fins observateurs n'ont pas tardé à le pointer du doigt, cette photo aux allures de campagne de pub pour dentifrice a un petit problème.

Jetez donc plutôt un oeil à la main du petit Louis...

Ah oui, il manque quelque chose. instagram

Alors, abus de Photoshop? Position volontairement bizzaroïde du majeur de Louis, qui n'en serait pas à sa première photo ratée? Complot familial pour nous faire parler (et ça a bien marché)? Toutes les théories sont ouvertes, on vous laisse choisir la vôtre.

Le message caché

Doigt manquant à part, la photographie en noir et blanc, signée du photographe britannique Josh Sinner, a été assez largement saluée par la critique. Il n'y a guère eu que le Guardian pour émettre un doute sur ce look «faussement californien cool» et ce ce fond gris chiné qui lui évoque le «ventre poilu d'une taupe». Le reste de la presse, en revanche, est unanime devant cette émouvante fresque familiale, toute en décontraction, fossettes et simplicité.

«Plus que jamais, le message est celui de la normalité, les Gallois se positionnant comme un couple terre-à-terre, dont la préoccupation première est de donner à leurs enfants une éducation aussi stable et saine que possible» L'analyse du British Vogue.

D'aucuns ont même vu dans ce mono-look et le choix du noir-blanc, une référence à l'enfance du prince William et à «une période plus heureuse de sa relation avec son frère». En effet, le prince George arbore une chemise au logo Ralph Lauren bien visible, une marque chère à la princesse Diana dans les années 90 (comme la chemise rose qu'elle portait en Bosnie en 1997). On connait aussi plusieurs portraits de William, Harry et Diana, en chemise et monochrome.

Harry et William, à l'époque où les frangins s'entendaient encore comme larrons en foire.

A noter encore qu'il s'agit de la première carte signée des «Wales» («les Gallois»). Bien que le nom de famille de la famille royale soit techniquement «Windsor», à l'école, les trois enfants de Kate et William ont pris le nom de «Wales», après l'accession de leur grand-père sur le trône, en mai.

Tiens, en parlant de Charles et Camilla. Le roi et la reine d'Angleterre ont également dévoilé leur carte de voeux ce week-end. Là, on est sur une toute autre ambiance. L'ancienne génération a opté pour un cliché datant du jour du couronnement, avec atours, faste, apparat et tout le cérémonial qui va avec.

Une photographie signée du photographe royal Hugo Burnand. instagram

Pour rappel, les cartes de Noël de la famille royale ont pour vocation de ravir des centaines de destinataires: amis, membres de la famille, mécènes, membres du Commonwealth et diplomates étrangers tous le plaisir de recevoir ce carton, parfois signé à la main, dans leur boîte aux lettres.

Une tradition vieille de plus d'un siècle, qui comporte son lot de réussites et de ratés magistraux. Allez, on ne résiste pas à la tentation de vous sortir quelques pépites des archives royales.

D'autres photos au fil du temps

Des plus réussies...

Le charme champêtre de la carte précédente de Kate et William, en 2022, avait déjà fait succomber les fans.

En 2018, Harry et Meghan avaient choisi une photo jamais publiée de leur mariage. Soooooo romantic.

Au fil des ans, les royals ont fait parfois preuve d'un charmant second degré. La preuve en 2017, lorsque la regrettée reine Elizabeth, aux côtés de son prince Philip bien-aimé, a choisi une poignée de main avec un éléphant.

Mention bien également à la photo de Charles et Camilla en 2015, un souvenir de vacances en Ecosse. Trop chou.

...aux plus traditionnelles...

Il arrive aussi que les Windsor succombent à la facilité du cliché familial sage et traditionnel. Voire un peu cringe, comme à l'époque de l'union malheureuse entre Charles et Diana, en 1992.

Sagesse requise également au moment des mariages royaux, comme en 2005, à l'occasion du mariage de Charles et Camilla en secondes noces.

Envoyer ses voeux était un rituel de longue date pour la reine Elizabeth, qui a dû se casser la tête pendant des décennies à trouver LA bonne photo. C'était déjà le cas en 1942.

Ensuite, la reine en a profité pour exhiber toute sa marmaille.

Mais il lui est aussi arrivé de préférer de poser avec ses chiens. C'est le cas en l'an béni de 1978.

D'autres fois, la reine a carrément tout mélangé. Le mari, les chiens, les mioches. Au moins comme ça, tout le monde était content.

C'est ensuite à Charles d'avoir hérité de la tradition de la carte de voeux. Après sa séparation avec Lady Diana, il s'est affiché en gentleman célibataire avec ses deux fistons.

Son fils William a bien été obligé de reprendre le flambeau. Ici en 2018, en mode: jeans chic du dimanche.

Puis en 2020, toujours dans les bois. Décidément.

...en finissant par les plus ratées.

Les cartes royales ont aussi eu leurs années noires. Celle de 2016, lors de vacances de Charles et Camilla en Croatie, fait toujours ricaner.

C'est vrai qu'elle est méga gênante.

Dans un autre registre, voici la photo de famille de Kate et William en 2017. Dégaines guindées à souhait, sourires crispés et looks de républicains de Floride au premier degré qui crient «Au secours, sortez-nous de là».

Mais ce raté n'est rien, face au choix malheureux de Charles et Camilla pour entamer 2021. On vous laisse juger de son bon goût (oui, cette carte a bel et existé).

Toutefois, la palme d'or de la carte de Noël la plus moche de l'histoire royale revient incontestablement à Harry et Meghan, en 2020, avec cette illustration kitchissime à mi-chemin entre entre la peinture de Renoir et le filtre Snapchat. Pas étonnant que la branche britannique de la famille leur fasse le tronche depuis.

Et vous? Dites-nous tout! Que pensez-vous de l'édition de cette année? Quelle est la pire carte jamais choisie? Nous attendons vos avis avisés dans les commentaires...