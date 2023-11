Pour célébrer les 75 ans de Sa Majesté, vous pouvez vous offrir une sublime bouteille de single malt à 750 livres sterling. PA Images

Pour ses 75 ans, Charles III sort un whisky à 750 balles

Buckingham Palace a trouvé le cadeau parfait pour trinquer aux 75 printemps de Sa Majesté. Sans oublier tout un tas d'autres gadgets super chers et parfaitement inutiles pour aller avec.

Plus de «Société»

Noël approche à grands pas et si vous ne savez toujours pas quoi envoyer à votre chroniqueuse royale préférée pour la remercier de vous inonder chaque semaine d'articles royaux, pas de panique. Le Royal Collection Trust britannique a pensé à tout. A l'occasion du 75e anniversaire de Charles ce mardi, il vient de mettre en vente une toute nouvelle collection de goodies. Oubliez le mug moche, le bête stylo ou le porte-clés en plastique tout naze: ces objets hautement hors de prix sont aussi hautement désirables.

A commencer par ce scotch single malt, vieilli en fût pendant 18 ans, aux «arômes de vanille, écorce d'orange et d'amande, qui se combinent en bouche avec des abricots secs, des gouttes de poire et une pointe de gingembre». Son prix? 750 livres sterling. Allez quoi, c'est peanuts, comparé au whisky du couronnement, estimé à 25 000 dollars la bouteille.

Et pour pousser le bouchon jusqu'au bout, ces bouteilles sont limitées à 75 exemplaires.

Comptez 750 livres pour ce prestigieux breuvage. royalcollectionshop.co.uk

Pour servir dignement ce royal whisky (dont une petite gorgée coûte l'équivalent de 40 livres sterling, ne vous étouffez pas), Royal Collection Trust a notamment prévu cette superbe carafe en cristal, gravée du chiffre de Sa Majesté. Une édition également limitée à 75 exemplaires, sinon ce ne serait pas drôle. Etonnamment, pas de verre assorti. Il faudra vous rabattre sur les exemplaires en cristal sortis à l'occasion du couronnement, en mai dernier. 22,5 livres sterling pièce.

La carafe en cristal, à 250 livres. royalcollectionshop.co.uk

Les verres, quant à eux, ne coûtent que 22,5 livres. royalcollectionshop.co.uk

Trop radin? Vous pouvez toujours vous rabattre sur les produits du couronnement: du vin pétillant à 35 livres, en passant par la bouteille de gin ou de rhum à 40 livres. Pas d'excuses, vous avez l'embarras du choix.

Pourquoi pas des shortbreads?

Rien d'étonnant, pour fêter l'anniversaire du roi. Les membres seniors de la famille royale, qui possèdent plus de distilleries, de caves et de brasseries qu'ils sont capables d'en citer, sont tous de grands amateurs d'alcool. Alors qu'Elizabeth II, paix à son âme, ne lésinait pas sur le gin, le vermouth, le martini et le champagne (au point que ses médecins lui avaient dit d'y aller mollo sur la bouteille), on sait que la reine actuelle, Camilla, est très friande de gin-tonic. Quant à Charles, à l'heure de l'apéro, il ne peut pas se passer de son martini.

Oh, mais nous allions oublier. Voici le meilleur pour la fin. Entre les pièces de vaisselle, les agendas et le porte-monnaie en cuir aux armes du roi, vous auriez également pu opter pour ce «gobelet Wemyss». Nous n'avons pas vraiment compris à quoi il sert, mais le site internet de la Royal Collection précise bien qu'il «faut le laver uniquement à la main et qu'il ne convient ni au lave-vaisselle ni au micro-ondes».

Pot de chambre ou Saint-Graal? A vous de juger. royalcollectionshop.co.uk

Limité à seulement 8 pièces dans le monde, il a été peint à la main. Ce qui explique peut-être son prix: comptez 995 livres pour ce gobelet à l'utilité obscure - trop petit cela dit pour faire office de pot de chambre. De toute façon, il est déjà solt out. Hâtez-vous, il reste encore quelques bouteilles de single malt.