Pourquoi Lausanne va rebaptiser plusieurs rues et places

Dès l'automne, 9 passerelles, promenades ou parcs lausannois seront pourvus de noms de femmes qui ont contribué au développement de la ville. Un projet de «féminisation de l'espace public» qui concernera 30 lieux d'ici 2026.

En septembre prochain, la place Centrale de Lausanne sera renommée en place des Pionnières «en l'honneur de toutes celles qui ont été les premières à ouvrir de nouvelles voies pour les femmes», a annoncé la Municipalité de la Ville dans un communiqué.

Ce changement de nom s'inscrit dans l'objectif de la législature en cours. D'ici 2026, elle souhaite donner à 30 lieux lausannois des noms de femmes, pour amener plus d'égalité dans l'espace public.

Pour rappel, Lausanne compte 691 rues, parmi lesquelles 102 portent le nom d'un homme et 8 le nom d'une femme.

«Cette quasi-invisibilité des femmes dans l’espace public laisse penser qu’elles n’ont pas contribué, elles aussi, au développement de la Ville. Féminiser l’espace public, c’est aussi inscrire la contribution des femmes dans la mémoire collective» Municipalité de Lausanne

Quels lieux seront renommés?

En août 2022, la place Aloïse-Corbaz a été inaugurée. Dès l'automne, 9 endroits s'ajouteront à la liste:

Le parc public au sud du quartier des Fiches Nord deviendra le parc Anne-Fontaine , écrivaine, poétesse et journaliste.

, écrivaine, poétesse et journaliste. Le parc à l’angle de l’avenue Jean-Daniel-Abram-Davel et la rue du Valentin deviendra le parc Julie-Hofmann , créatrice de la Fondation EbenHézer.

, créatrice de la Fondation EbenHézer. La passerelle du Flon deviendra la passerelle Lucy-Dutoit , cofondatrice de l’Association suisse pour le suffrage féminin.

, cofondatrice de l’Association suisse pour le suffrage féminin. La promenade à l’est du Palais de justice deviendra la promenade Mary-Widmer-Curtat . Elle a coordonné l’accueil de 9000 personnes réfugiées belges pendant la Première Guerre mondiale.

. Elle a coordonné l’accueil de 9000 personnes réfugiées belges pendant la Première Guerre mondiale. La placette des Terreaux deviendra la placette Nora-Gross , artiste et pédagogue engagée.

, artiste et pédagogue engagée. Le parc entouré par le chemin d’Entre-Bois deviendra la place Andrée-Antonioli-Rouiller , sage-femme ayant exercé dans le quartier de Bellevaux.

, sage-femme ayant exercé dans le quartier de Bellevaux. La route de Bel-Air deviendra la route Hélène-Monastier , pionnière du service civil en Suisse.

, pionnière du service civil en Suisse. La place Centrale deviendra la place des Pionnières

La place du Nord deviendra la rue des Lavandières, en mémoire des blanchisseuses professionnelles et des ménagères qui venaient laver leur linge dans la buanderie de cette rue.

«Ne pas effacer l'histoire»

Citée par le 24 heures, Florence Germond, conseillère municipale responsable des questions d’égalité, explique que les rues portant le nom d'hommes ne seront pas été débaptisées. «L'idée n'est pas d'effacer l'histoire de Lausanne», explique-t-elle. Ainsi, seuls les lieux sans noms ou les doublons seront renommés.

Les habitants et entreprises qui seront impactés par cette décision, et qui verront par exemple leur adresse changer, seront accompagnés dans leurs démarches administratives, précise la Ville dans son communiqué. Ces changements seront également annoncés dans la feuille des avis officiels (FAO) et dans le 24 heures. De plus, une plaque explicative de la démarche et rappelant l’ancien nom sera placée en dessous de la nouvelle plaque de rue.

«Cela permettra de remettre le changement dans son contexte historique» Municipalité de Lausanne

Rebaptiser ces lieux est «un vrai défi logistique et administratif», rappelle Florence Germond dans le 24 heures, justifiant ainsi le fait que cette démarche de «féminisation de l'espace public» se fasse «petit à petit». Elle reconnaît, toutefois, que «neuf sites renommés, cela semble peu pour donner aux femmes qui ont fait Lausanne l’importance qu’elles méritent.»

L'ensemble des changements fera encore l'objet d'une consultation jusqu'au 23 juin prochain. D'autres lieux seront modifiés en 2024, comme la rue du Tunnel.