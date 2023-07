Seulement voilà, la tempête attendue dimanche soir à Liège n'est jamais arrivée. Les fans se sont donc vus priver de la dernière journée du festival à cause de «deux éclairs silencieux et 10 minutes de pleuviote», écrit un internaute, toujours sur Twitter.

Sur les réseaux sociaux, les festivaliers ont partagé leur déception. «J'ai envie de mourir là, 6h de route pour au final rater la plus grosse journée à cause de la météo», s'est plaint un internaute sur Twitter . Et il n'est pas le seul, «j'ai le seum», écrit un autre.

Ce couple est la preuve qu'on peut se quitter en bons termes

Et même se tripoter un peu, au passage, dans un club de Vegas.

C'est un plaisir trop rare, mais on a tous au moins un ex qu'on aime bien. Cette personne dont on n'a pas envie d'arracher les viscères pour y pendre sa lessive. Ni même de brûler l'appartement. Cette personne à qui on ne veut que du bien, malgré la rupture. Voire avec laquelle on pourrait se laisser aller à un petit câlin, après avoir bu deux verres. La chanteuse Avril Lavigne et le rappeur Tyga appartiennent à cette catégorie.