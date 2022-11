Image: KEYSTONE

La commune d'Avenches suspend son soutien à Rock Oz'Arènes

Coup de tonnerre pour le festival Rock Oz'Arènes, la Municipalité d'Avenches a annoncé qu'elle suspendait son aide financière. En cause? Un imbroglio entre le Conseil de fondation du festival et les autorités communales.

Cinq jours après que le Conseil communal d'Avenches a voté un soutien annuel au festival Rock Oz'Arènes, la Municipalité a annoncé mardi qu'elle suspendait cette aide. Elle estime que la «confiance a été rompue» à la suite d'une communication du Conseil de fondation et de prises de position de la directrice artistique «contradictoires» et «compliquées».

«Nous avons été surpris et très déçus par leur communication via communiqué de vendredi dernier. Elle avait un côté provocateur et nous l'avons prise comme une attaque. Cela nous a beaucoup attristé et sommes un peu KO debout», explique le syndic d'Avenches Gaëtan Aeby.

«N'ayant plus un partenariat solide et de confiance avec la Fondation Rock Oz'Arènes, la Municipalité a décidé de suspendre toute l'enveloppe du soutien, soit les 700'000 francs sur sept ans, jusqu'à nouvel avis» Gaëtan Aeby, syndic d'Avenches

«N'ayant plus un partenariat solide et de confiance avec la Fondation Rock Oz'Arènes, la Municipalité a décidé de suspendre toute l'enveloppe du soutien, soit les 700'000 francs sur sept ans, jusqu'à nouvel avis», a-t-il affirmé, confirmant une information parue dans 24 heures.

Que s'est-il passé?

Tout avait pourtant bien commencé. En effet, jeudi soir, le Conseil communal d'Avenches a décidé de soutenir les deux festivals avenchois Rock Oz'Arènes et Avenches Tattoo en accordant 100 000 francs d'aide financière annuelle à chacun entre 2023 et 2029, pour autant qu'une édition ait lieu explique 24 heures. Il est important de rappeler que le festival de musique rock doit déménager pour les années 2023 à 2029 en raison des gros travaux de restauration de l'amphithéâtre romain. De ce fait, et au vu des frais supplémentaires imposés aux organisateurs devant s'installer sur de nouveaux sites durant la restauration des arènes, la Municipalité avait annoncé un report pur et simple de l'édition 2023 de Rock Oz' à 2024.

«Les terrains cantonaux visés doivent être adaptés au terrain naturel. Mieux vaut avoir un concept idéal plutôt qu'un concept inabouti et à la va-vite». Gaëtan Aeby, syndic d'Avenches

Et c'est là où le bât blesse pour le Conseil de fondation de Rock Oz'arènes qui, le lendemain du Conseil communal, se fend d'un communiqué qui dément vigoureusement l'annonce des autorités. En résumé, si les organisateurs ont décidé de renoncer à un nouveau projet sur Avenches, ils n'excluent pas une autre option, même ailleurs, pour 2023 encore.

«Le Conseil de fondation du festival Rock Oz'Arènes confirme avoir pris la décision très récemment de renoncer à un nouveau projet 2023 sur Avenches. L'autorisation tardive accordée par le Canton de Vaud et les contraintes d'utilisation du lieu-dit «Le Cigognier» ne permettent plus d'envisager une mise en place dans les délais pour l'édition 2023. C'est une sage décision prise par le conseil de fondation et le comité de direction du festival», écrivait le Conseil de fondation.

«Cependant, comme nous l'avons annoncé en août 2022 déjà, le festival a toujours travaillé sur plusieurs options de nouveaux lieux pour ses projets d'avenir. Aussi, une édition 2023 est loin d'être exclue, malgré cette information faussement interprétée et divulguée par la Municipalité d'Avenches». Communiqué du Conseil de fondation de Rock'Oz'Arènes

Et après?

Contacté mardi par Keystone-ATS, le président du Conseil de fondation Fabien Berger n'a pas voulu s'exprimer sur la décision de suspension de l'aide. Une discussion est en cours au sein des organisateurs de Rock Oz'Arènes et une communication sera faite prochainement.

L'exécutif dit avoir eu «plusieurs contacts avec les membres du Conseil de Fondation et est très déçue de la communication de celui-ci et des prises de position de la directrice artistique qui sont contradictoires et ne reflètent pas les engagements et discussions entre les parties». (ats/cru)