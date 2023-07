Si Barbie était un peu plus anticapitaliste, elle trouverait sûrement la voiture de ses rêves à Cuba. Image: Shutterstock

«Barbiecore», la tendance voyage pour 2023



Voici 9 endroits dans le monde où vous n'avez pas besoin de filtre ou de lunettes de soleil teintées pour vous immerger dans la sensation de vacances de rêve de Barbie.

Julia Dombrowsky / watson.de

Aller à la plage rose la plus proche dans le mobile home de rêve de Barbie? Barboter dans l'eau rose puis visiter une église aux couleurs pastel? Ce genre de vacances n'est probablement possible que dans l'univers plastique de la blonde la plus célèbre du monde... Détrompez-vous. Il y a quelques lieux de villégiature sur cette planète qui semblent sortir de la planche à dessin de Mattel. Nous les devons (en grande partie) à Mère Nature.

Ces lieux connaissent désormais un boom avec la sortie en salles du film Barbie le 19 juillet. On appelle cette tendance le «Barbiecore». Les sites de comparateurs de voyages en Europe comme Omio attirent spécifiquement l'attention sur ces lieux de voyage roses.

Elafonissi en Grèce

Les coquillages font scintiller le sable en rose. Image: Shutterstock

En Grèce, il y a une plage enchanteresse qui a l'air rose en raison des milliers de particules de coquillages dans le sable. Elafonissi est une île séparée au sud-ouest de sa grande sœur la Crète. Pour atteindre la plage, il suffit de patauger sur un petit banc de sable et dans des eaux peu profondes.

Même sans aller voir cette plage, Elafonissi mérite d'y faire un tour. D'une part, la petite île a une histoire importante (des combats entre la population grecque et les troupes ottomanes auraient eu lieu ici en 1824), d'autre part, la zone rocheuse qui l'entoure est une réserve naturelle et possède le charme typique des plages grecques.

Craigievar Castle en Ecosse

Un mot d'avertissement: cette année, le château de Craigievar en Ecosse est en train d'être restauré. Mais dès 2024, la façade devrait briller fraîchement dans le rose typique pour lequel la tour du château à l'ouest d'Aberdeen est connue.

Des escaliers en colimaçon et de petites tours font du château de Craigievar une bonne destination pour les romantiques et ceux qui s'intéressent à l'histoire. Le bâtiment a été construit à la fin du XVIe siècle et a été occupé par la famille Forbes pendant 400 ans avant d'être ouvert au public. Et à la question: pourquoi est-ce que le château est rose? La raison est toute simple: parce que c'est vraiment beau.

Hutt Lagoon en Australie

Un spectacle de couleurs hallucinant. Image: Shutterstock

Si vous prévoyez un road trip sur la côte ouest de l'Australie, vous devez absolument prendre la 139 après le Hutt Lagoon, car le lagon y semble parfois rose pâle, parfois rose vif, parfois même presque rouge. Si vous tournez sur Port Gregory Road à partir d'ici, vous pouvez atteindre des points de vue pour observer de plus près le jeu des couleurs.

La coloration provient d'algues et de bactéries qui se développent dans l'eau particulièrement salée. Les cristaux de sel du lagon brillent également dans des nuances de quartz rose. Les effets de couleurs dépendent de la lumière qui est censée être optimale en début de soirée pour prendre des photos Barbiecore.

Tan Dinh Church au Vietnam

Au Vietnam, l'Église catholique s'est donné de la peine pour offrir des mises en scène dramatiques à ses lieux de culte. Il n'est donc pas surprenant que les maîtres d'ouvrage, mandatés par les dirigeants coloniaux français, aient décidé en 1876 d'opter pour le rose bubblegum lorsqu'ils ont peint l'église de Tan Dinh au Vietnam.

La façade frappante de l'église de Ho Chi Minh-Ville a donné au bâtiment le surnom «l'église rose» et évidemment, des influenceurs du monde entier affluent vers ce lieu de culte pour faire LA photo.

Si Ken avait dit «oui» à Barbie, ç'aurait été ici au Vietnam. Image: Shutterstock

Komodo en Indonésie

Barbie dans Alerte à Malibu. Image: Shutterstock

La célèbre plage de Komodo en Indonésie ressemble vraiment à une destination de rêve pour Barbie. Ceci est dû aux micro-organismes rouges (foraminifères) qui vivent dans les récifs coralliens et qui s'échouent sur la plage.

Le seul inconvénient, c'est que la plage de Komodo n'est pas si facile d'accès: les touristes doivent prendre un bateau pour s'y rendre, car il n'y a pas de vol, et encore moins de route terrestre vers le parc national de Komodo. Mais vous pouvez plonger dans le coin et avec beaucoup de chance, vous verrez l'un des rares dragons de Komodo. Mais attention: ces lézards primitifs sont venimeux, donc pas tout à fait inoffensifs. Les Barbie touristes devront être prudentes pendant la séance photo.

Rainbow Mountains au Pérou

Aucun fabricant de jouets ne pourrait créer des montagnes aussi spectaculaires que ce que fait la nature. Image: Shutterstock

Les Rainbow Mountains n'apparaissent pas toujours aussi roses que sur cette photo. Selon l'heure de la journée et la lumière, elles semblent également rouges, jaunes et même turquoise. Cet incroyable spectacle naturel n'est réservé qu'aux sportifs, car la montagne Vinicunca, comme on l'appelle en réalité, se situe à 5200 mètres d'altitude - plus haut que le Mont-Blanc!

Les rayures colorées sont causées par divers minéraux. Par exemple, le rose est composé d'argile rouge tandis que le violet est composé de marne et de silicates.

Précisément parce que la région des Andes est terriblement photogénique, elle a déjà été endommagée par le tourisme ces dernières années. Donc, si vous voulez visiter les montagnes péruviennes, vous devez vous en tenir à un guide responsable qui assure également la sécurité (le dénivelé peut être dangereux).

Paul Smith à Los Angeles



C'est l'une des boutiques les plus célèbres du monde, celle de Paul Smith à Los Angeles. Le «Pink Wall» du créateur britannique sur Melrose Avenue est depuis des années l'un des spots les plus photographiés de la métropole californienne.

instagram

C'est probablement l'un des coups marketing les moins chers au monde. Afin de rester attrayant, le mur change de temps en temps. En 2017, par exemple, un arc-en-ciel l'a orné pour le mois des fiertés.

Las Coloradas au Mexique

Au Mexique, même l'eau est colorée. Image: Shutterstock

Las Coloradas est un petit village de pêcheurs au Mexique, surtout connu pour ses marais salants roses. Selon l'heure de la journée, plusieurs flaques d'eau resplendissent de couleurs rosées intenses.

Les lagons de la péninsule du Yucatán sont si salés que la vie aquatique, comme les micro-organismes et les crabes, doit produire de grandes quantités d'astaxanthine pour équilibrer la salinité. Cette substance provoque la couleur rose. Les flamants roses raffolent des crabes roses, raison pour laquelle les fans d'oiseaux fréquentent volontiers la réserve de biosphère de l'UNESCO (protégée depuis 2004).

La rue rose à Lisbonne

Petit coup de communication, grand effet: la rue la plus rose de la ville. Image: Shutterstock

Rua Nova do Carvalho est située dans le quartier Cais do Sodré de Lisbonne et est l'un des sites les plus populaires de la capitale portugaise. Mais inutile de prévoir beaucoup de temps ici, car la rue elle-même - à part son aspect aux couleurs vives - n'a rien de spécial.



Cependant, il faudra peut-être prendre son mal en patience pour faire une photo potable pour les réseaux sociaux.

