«Elle fait trop sa chaudasse» Le déhanché de Léa Elui divise Twitter

L'émission Danse avec les Stars a débuté vendredi 16 septembre sur TF1. La tiktokeuse française Léa Elui - ou plus précisément son déhanché sexy - ont récolté une vague de haine sur les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qu'on est censé faire dans une émission de danse? Bah, danser. Mais qu'arrive-t-il quand on se déhanche trop au goût du tribunal de la twittosphère? Bah, on se fait épingler. Vous n'étiez peut-être pas au courant, absorbé que vous êtes par l'actu touchant aux funérailles de la Reine ou à une potentielle fin du monde due à la pénurie énergétique, mais l'émission Danse avec les stars (DALS pour les intimes) a repris ce vendredi 16 septembre sur TF1 pour une douzième édition. Maintenant que le décor est posé, place au drama.

La cible: Léa Elui, tiktokeuse française de 21 ans ayant quelque 17 millions d'abonnés sur le réseau fétiche des moins de 20 ans, et pas moins de 11,4 millions sur Instagram.

Au regard de son colossal stock de followers, l'influenceuse a reçu cette année un carton d'invitation de la part de TF1 pour rejoindre le sémillant casting de DALS. Le principe de l'émission est d'appairer un danseur réputé avec une célébrité, afin de réaliser des chorégraphies sur différentes thématiques. Et c'est avec le danseur Christophe Licata que la jeune femme a eu l'occasion de virevolter devant les caméras.

Mais de l'intimité de la chambre d'ado au parquet de danse d'une émission populaire, il y a un sacré changement de pied (et de public). Vendredi, le duo Elui-Licata a dû s'essayer sur une samba enflammée. Vêtue d'un crop-top bleu et d'un petit short à franges pailleté, Léa a enchaîné pas chaloupés et déhanchés sexy. Challenge réussi pour certains. Mais provocation éhontée pour ses détracteurs.

«Elle fait trop sa chaudasse», réagit un internaute sur Twitter. «On dirait une escorte», estime un autre. Ou encore: «Léa Elui, c'est pas les coups de rein qui vont la faire gagner». «Comme c'est étonnant, quand il faut pas bouger les hanches Léa Elui bégaye», juge un téléspectateur impitoyable.

Les réactions négatives sur la Toile ont pris une telle ampleur que certains l'ont défendue, dénonçant un double standard. «Quand c'est un homme qui se déhanche, pas de soucis. Mais dès que c'est une fille, alors c'est une chaudasse», s'énerve un twittos.

«C'est eux qui la sexualisent. C'est eux le problème. Pas elle» Un internaute sur TikTok

Malgré les remarques sur sa prestation, Léa Elui semble cependant garder le sourire. «La technique, c'est de ne pas regarder ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à se protéger de la méchanceté gratuite», a confié la danseuse en herbes à Télé-Loisirs.

En préambule du prime, la Française a en outre révélé avoir souffert de harcèlement scolaire. C'est d'ailleurs son mal-être à l'école qui l'avait poussée à chercher une échappatoire sur les réseaux sociaux. «Les gens se moquaient de moi, ils m’insultaient», a confié Léa avec émotions au micro de DALS. «Ce n’était pas facile. Je me sentais vraiment très seule.»

