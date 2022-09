Gaspard Proust a démonté soigneusement le journaliste Hugo Clément, qu'il considère, dès le titre, comme «notre Hemingway des tranchées en mousse» captures d'écran

«Elise Lucet en slim», «Tintin au soja»: Gaspard Proust défonce Hugo Clément

Dans sa dernière chronique, l'humoriste franco-suisse s'est attelé à étriller soigneusement Hugo Clément. Le journaliste militant, ou plutôt le «flûtiste faussement ingénu du tintamarre éco-citoyen», en prend pour son grade.

Hugo Clément est un journaliste français bien connu des jeunes. Depuis quelques années, et son départ de la bande à Yann Barthès, il s'est spécialisé dans le militantisme climatique et antispéciste. Désormais actif sous les couleurs de France TV, il fonce tous les mois «Sur le front» (et sur France 5) pour mettre le doigt sur différents scandales. Celui de l'eau, des forêts, du sable ou du recyclage.

En un mot: Clément est en guerre.

capture d'écran de l'émission

La semaine passée, il a décidé de sonner l'«Alerte rouge sur le vin». Un monde trouble qui n'hésite pas à «utiliser des hélicoptères, des câbles électriques chauffants et du gasoil qui brûle au pied des vignes l'hiver et, en été, qui irrigue et applique de la crème solaire sur les feuilles».

Pour Gaspard Proust, l'occasion était manifestement trop bonne. Dans sa dernière chronique, accueillie régulièrement dans le JDD, l'humoriste franco-suisse démonte soigneusement le journaliste, qu'il considère, dès le titre, comme «notre Hemingway des tranchées en mousse». (Et ce n'est qu'un début.)

«Péremptoire, Hugo Clément décrète que les consommateurs veulent du vin avec peu d’alcool. Ah bon? Jamais la vente de spiritueux ne s’est aussi bien portée. Se serait-il réveillé cul nul avec du vomi séché dans un Caddie au bord du canal Saint-Martin?»

Dans cette chronique, Gaspard Proust montre une générosité et une créativité particulières pour les noms d'oiseaux qu'il colle «sur le front» du journaliste. On vous en liste quelques-uns, juste pour le plaisir:

L’éco-reporter de guerre

Le flûtiste faussement ingénu du tintamarre éco-citoyen

Notre Miskine roi des flocons

Notre Élise Lucet en slim

Notre marsouin des D-Days (Jour J) en polochon

Notre Tintin au soja

Notre lanceur de frisbee éco-engagé

Hugo a répondu à Gaspard

En précisant bien que Hugo Clément ne boit jamais de vin, Gaspard Proust démonte l'enquête (à tort ou à raison, là n'est pas le sujet) en multipliant les formules jubilatoires. On sent l'humoriste ravi de pouvoir copieusement se lâcher sur ses ennemis politiques. Car, manifestement, «il ne faut pas se fatiguer à vouloir expliquer le désir d’excellence à un gauchiste».

D'ailleurs... «Laissez Latour, Petrus ou Coche-Dury à des zadistes; en une récolte, ils en feront du Destop»

«Encore un petit effort et il nous parlera de corrida végétale», conclut-il, avant de saluer le journaliste «respectueusement».

Bon joueur, Hugo Clément a commenté sa «mise à mort» sur Twitter: «Étant très attaché au droit à la satire, ça ne me pose aucun problème d’en être la cible.» (fv)