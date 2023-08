Le comédien est dans le collimateur de la justice. Image: twitter

Cet acteur de «Plus belle la vie» a mystérieusement disparu

Le comédien qui interprète Abdel Fedela dans la série Plus belle La vie est actuellement recherché par la police. Il aurait provoqué un accident, avant de prendre la fuite.

Plus de «Société»

Mais où est donc passé Marwan Berreni? Le comédien de la série française Plus belle la Vie est introuvable depuis le début du mois. Et sa disparition ne serait pas anodine, indique le média Elle. L'interprète d'Abdel Fedela est en effet suspecté d’avoir renversé une jeune femme sur un passage piéton, avant de prendre la fuite. Selon France 3, l'acteur est actuellement recherché par la police, et doit être entendu en tant que témoin.

Que s'est-il passé?

Les faits se seraient déroulés le 3 août dernier, vers 23 heures, devant une discothèque de la ville de Mâcon. Sandra, 38 ans, promenait son chien quand elle a été violemment percutée par un 4X4 Mercedes. La victime a été rapidement emportée à l'hôpital en urgence. De son côté, le conducteur a pris la fuite. Le véhicule impliqué a cependant été retrouvé le lendemain, près du lieu de l'accident. Le propriétaire de la voiture, sur laquelle la police a relevé «la trace d'un choc important», a été identifié par la police: il s'agit de Marwan Berreni.

Ce dernier, cependant, aurait fui dans le sud du pays, et n'a pas pu être entendu par les forces de l'ordre. Sa propre famille n'a plus de nouvelles de lui, et est à sa recherche. Son ex-compagne Marylou Salvatori a tenu à défendre Marwan sur Instagram, exhortant les internautes «à la patience»:

«Il n’est accusé de rien pour l’instant, laissons la police faire son travail. Nous espérons déjà le retrouver au plus vite. Comme vous vous en doutez, c’est une rude épreuve pour la famille et les proches» Marylou Salvatori. instagram

Victime sous le choc

Quant à Sandra, la victime, elle est toujours à l'hôpital. Elle souffre notamment de huit côtes cassées, d'une fracture du bassin gauche et de la clavicule droite, et de brûlures dues au frottement sur la route, indique France 3. Elle serait actuellement à la recherche d'un centre pour assurer sa convalescence. Elle a confié être encore sous le choc:

«Je suis complètement détruite. Quand je vois une voiture avec des phares, je me mets en sanglots» Sandra, fauchée à Mâcon. france 3

La trentenaire souhaite éclaircir les circonstances de l'accident le plus rapidement possible.

«Si [Marwann Berreni] n'a rien à se reprocher, qu'il vienne. Et si ce n'est pas le cas, je veux avoir en face de moi celui qui a fait ça. Je ne l'accuse pas lui, je veux simplement que cela s'éclaircisse» Sandra, relayée par France 3.

Elle a également tenu à lui adresser un message sur son compte Facebook:

Le commentaire de Sandra sur le profil Facebook de Marwan Berreni. capture d'écran/ France 3

Pour l'heure, révèle encore France 3, le parquet et la police de Mâcon gardent le silence sur l'enquête en cours.

(jod)

D'autres sujets:

La voix de Mario prend sa retraite après 30 ans de plomberie

Vidéo: watson

Quand des adultes colorient des livres pour enfants