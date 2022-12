Cheval blanc, Maître Gims et costumes moches: revivez l'élection Miss France 2023

Armée d'un Gin tonic, de mon plus beau pyjama et de ma mauvaise foi, j'ai suivi pour vous l'élection de la plus belle femme de France 2023. Enfin, «plus belle»...

21h01. Enpyjamée et gintoniquée, je suis parée pour trois heures de bashing-pas-du-tout-ok. Youhouuuuu! Miss France 2022, Diane Leyre, est la première à débarquer sur scène dans une robe de princesse froufroutante et délicieusement kitsch.

L'avantage de Miss France, c'est que ça a beau faire semblant d'évoluer avec son temps, ça ne change pas. Surtout pas Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier (qui n'a toujours rien avalé depuis l'année passée), ressortis une fois par an d'une chambre froide cryogénisée.

C'est peut-être pour ça qu'elle quitte la direction du comité Miss France.

Première chorégraphie et mes yeux sont déjà cramés par d'infâmes costumes disco à plumes et à paillettes. Les Miss doivent être vraiment des raclures avec les costumiers pour qu'on les force à enfiler ces horreurs.

«Elle est super la blondasse, là.» Mon mec, lui, est convaincu.

Quant à Jean-Pierre, il est en roue libre.

Entre «acceptation de soi», «authenticité» «naturel» et «master en école de commerce», la passion pour le coloriage, les portraits se suivent et se ressemblent. Pas une pour disrupter toute cette gentillesse crasse en promouvant la surconsommation de viande rouge, le harcèlement scolaire ou la destruction de la forêt amazonienne, juste pour rire?

A noter que nous comptons quand même une pilote de chasse, une future commissaire de police et une chirurgienne sur les 30 candidates. Ouf.

Outre bitcher comme jamais, Miss France, c'est aussi l'occasion de se cultiver.

On apprend de nouveaux mots de vocabulaire (comme l'expression «en prendre plein les mirettes!» prononcée dans le jury) ou de sports institutionnalisés, comme le «twirling pompon», pratiquée assidûment par Miss Bourgogne.

Sport institutionnalisé.

La séquence «Harry Potter» et «Marvel» vient nous rappeler une fois de plus que ces pauvres Miss sont les souffres-douleurs de couturiers ratés mais très inspirés. N'est pas Jean-Paul Gaultier qui veut.

«Miss Calédonie, elle a l'air louche. Regarde comme elle touche les petites tortues!»

Jean-Pierre Foucault frétille aussi joyeusement que lui permet son botox. Sylvie aimerait bien aussi, mais la peau est si tendue sur les os de ses pommettes qu'elle se contente de cligner les yeux très fort.

22h06. Vivement les maillots, tous ces froufrous multicolores me donnent la migraine. Heureusement encore qu'un cheval blanc (oui, un vrai cheval, vivant), est venu gambader sur scène pour remettre un peu de pureté dans tout ça.

Manque de bol: les maillots de bains en sont pas vraiment. Exit les micro bikinis, bonjour les une-pièces tristounets. Sans doute la faute à un quelconque lobby féministe.

«Non mais, t'es vraiment sûre que c'est les maillots? C'est pas possible!» Mon mec, déçu.

Décidément, ce show manque cruellement de petits fessiers rebondis, d'abdos tranchants ou de côtes apparentes. Et jusqu'ici, de chute. Surtout de chute.

«On peut dire que bravo!» Jean-Pierre, qui en perd son français.

22h49. C'est l'heure de la présélection des 15 demi-finalistes, d'une casserole de penne al ragù et du premier discours des Miss en direct. Entre deux appels à la paix dans le monde, l'écoute bienveillante et l'épanouissement personnel, quelques trous de mémoire et des punchlines comme: «Miss France, c'est l'acte le plus féministe de ma vie!».

Les discours féministes terminés, on passe enfin au défilé en maillots deux pièces (ouf, la réputation du concours est sauf).

Thierry Baumann, alias «Monsieur Lindt», en profite pour ressortir du frigo et rappeler aux Français les règles immuables d'élection par SMS. L'occasion pour la twittosphère, surtout, de sortir des archives ce meme éternel.

«Elles sont toutes belles, on voit qu'elles ont bien travaillé» Kendji Girac

L'intervention surprise de Clara Bruni

Miss France, ce n'est pas seulement un bouillon intellectuel de vacheries, mais aussi le moment d'associations improbables, comme Clara Bruni et Maître Gims. Sur la même chanson. «Très désagréable, extrêmement agressif», juge froidement mon partenaire de canapé.

«Je suis aussi du côté de celles qui sont éliminées. Il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas éliminées de la vie» Merci Carla Bruni.

23h54. Au milieu de toute cette beauté, bienveillance et persévérance qui donne la gerbe, il commence à faire sommeil.

Heureusement, il n'en reste plus que 5. Le dernier moment pour elles de répondre à une question de fond.

L'évènement de l'année 2022 qui a le plus marqué Miss Auvergne? «Mon élection de Miss régionale»

Le féminisme en 2022 selon Miss Franche-Comté? «Je m'affirme aujourd'hui en tant que femme»

Le sens du mot «bonheur» selon Miss Guadeloupe? «C'est cette soirée»

Ce qui fait prendre conscience que l'écologie est une urgence sociétale, selon Miss Martinique? «Je vois ces changements dans la nature»

Le conseil de Miss Nord-Pas-de-Calais aux filles qui veulent se présenter à Miss France, mais qui hésite? «Foncez, cette expérience change une femme»

A 00h40, Miss Guadeloupe, alias Indira Ampiot, est élue Miss France 2023. C'est parfait, son joli petit minois d'à peine 18 ans était dans mon top 3.

Et moi, je vais me coucher en ayant vaguement la même tête que Diane Leyre lorsqu'elle retire sa couronne. image: tf1

Vivement l'année prochaine!