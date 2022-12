«J'ai jamais rien vu d'aussi moche»: Geneviève de Fontenay démonte Miss France

La nonagénaire n'a pas non plus épargné Sylvie Tellier, qui lui a pourtant adressé des mots chaleureux au moment de tirer sa révérence.

Geneviève de Fontenay a été filmée par sa petite-fille devant l'élection de Miss France 2023, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa langue est toujours aussi affûtée (et sans pitié).

Vous reprendrez bien un peu de cette bûche de Noël à 20 balles la part?

Oui on sait, c'est plutôt cher, mais c'est *une bûche Dior de luxe* alors ça va. (Sac à main vendu séparément.) Et il y en a une encore plus luxe, plus exclusive, scrollez seulement, j'y viens.

Qui a envie de se farcir, après la dinde, une bûche de la Migros aux éclats de noisettes et de dépression saisonnière, quand on peut s'envoyer une bûche de luxe?