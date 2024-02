«Un trafic de jeunes filles»: Judith Godrèche émeut aux Césars

L'actrice a débuté au cinéma, adolescente, avant de disparaître des radars, de s'installer aux Etats-Unis et de revenir en France avec une série où elle joue son propre rôle «Icon of French cinema» fin 2023.

«Pourquoi accepter que cet art qui nous lie soit utilisé comme un trafic illicite de jeunes filles ?», s'est interrogée l'actrice de 51 ans, qui a libéré la parole sur le sujet, en portant plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques pendant son adolescence, ce que ces derniers nient.

Je me suis fait retirer l'utérus et c'était un calvaire

Cela fait presque quatre ans que je n'ai plus d'utérus et je suis très heureuse depuis. Mais le chemin pour y parvenir n'a pas été simple, car si je peux me faire augmenter la taille des seins ou épiler tous les poils du corps au laser, lorsqu'il s'agit de ma capacité à enfanter, je n'ai apparemment plus le droit de décider par moi-même. Et ce même si je souffre.

La plupart des gens savent que donner naissance n'est pas un jeu d'enfant, en particulier pour le corps. Mais qui s'imagine réellement les nombreuses conséquences? Par exemple, l'utérus et la vessie peuvent glisser quelques étages plus bas parce que le plancher pelvien s'est «dégonflé».