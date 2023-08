«Wahid, on ne se connaissait pas beaucoup mais à chaque fois que l’on se croisait j’avais tellement plaisir à revoir ton sourire si bienveillant et lumineux . Je n’arrive pas à y croire. Je pense à tes proches et leur envoie toute ma force et mon amour. Je me souviendrai à jamais de ton regard et de tes rires qui transpiraient la bonté»

Leïla Bekhti sur Instagram