Marwan Berreni est l'objet d'une enquête pour «disparition inquiétante». Image: capture d'écran instagram @marwanberreni

L'acteur de «Plus belle la vie» mystérieusement disparu se cache-t-il en Suisse?

Marwan Berreni aurait pris la direction de la Suisse après l'accident de la route impliquant sa voiture le 3 août dernier à Mâcon.

Plus de «Société»

C'est une information dévoilée par Le Journal de Saône-et-Loire: la police enquêterait sur une nouvelle piste dans la mystérieuse disparition du comédien de Plus belle la vie Marwan Berreni depuis début août. Selon le quotidien local, l'interprète d'Abdel Fedela aurait pris le chemin de la Suisse suite à l'accident de voiture pour lequel la police le recherche.

Cette piste intéresse sérieusement les enquêteurs car Marwan Berreni habitait à Fuissé, une commune près de Macôn située à environ deux heures de la frontière suisse. «On ne sait pas si l’acteur se trouve toujours en Suisse, s’il est retourné en France ou s’il a rejoint un autre pays», relève toutefois le quotidien.

A propos de la série «Plus belle la vie»: Série Les fans devront dire au revoir à «Plus belle la vie» en novembre

D'après le journal local, le dernier appel de l'acteur date du 4 août à 13 h 28. Peut-être pour trouver de l’aide pour passer en Suisse, s'interroge le quotidien. Une demi-heure plus tard, il achète quelque chose avec sa carte de crédit dans une boulangerie. Depuis, plus aucun signe de vie.

«Disparition inquiétante »

Pour rappel, le 3 août dernier, la voiture du comédien de 34 ans aurait percuté une femme à Mâcon, en lui causant d'importantes blessures. Depuis, l'acteur s'est volatilisé et la police le recherche activement, uniquement comme témoin pour l'heure.

Le début de l'histoire ici 👇 Cet acteur de «Plus belle la vie» a mystérieusement disparu

En effet, Marwan Berreni n'est pas directement visé dans l'enquête actuelle sur l'accident: il s'agit d'une procédure contre X pour «blessures involontaires et délit de fuite». La vedette de Plus belle la vie fait l'objet d'une enquête pour «disparition inquiétante» depuis le 19 septembre.

Les parents de l'acteur s'expriment dans la presse

Ses parents sont sortis du silence ce lundi 2 octobre en publiant une lettre ouverte dans Libération. Martine et Mourad Berreni s'adressent à leur fils avec tendresse et l'exhortent à revenir:

«Marwan, notre fils, affronte tes peurs» Martine et Mourad Berreni, les parents de Marwan Berreni libération

Ils poursuivent par ces mots: «Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie… Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi! Reviens! On a besoin de toi!»