«C'est que du toc», ce youtubeur s'est infiltré sur Fort Boyard et raconte

Reste à savoir si, comme tous ses collègues youtubeurs, le vidéaste va récupérer des vues et des followers via la médiatisation de sa performance.

La séquence, longue de quelque 28 minutes, capture tous les recoins du monument. Au fil de la visite, on reconnaît les scènes emblématiques du jeu télévisé: la tour du père Fouras, l'infirmerie, la fauverie.. . mais aucune présence de «la Boule», l'effrayant gardien de prison, et surtout, aucune trace de personnel de sécurité.

Si, tout comme nous, vous ne le connaissiez pas avant, Max Von Croft est un «urbexeur». Kezako? L'urbex est le petit nom qui renvoie à l'exploration de lieux construits et abandonnés par l'homme (merci Wikipedia). Comme il l'explique sur sa chaîne, Von Croft se donne pour mission «de faire découvrir des lieux historiques, culturels, naturels et d'intérêt partout sur terre » durant ses voyages. Quitte à forcer quelques portes - et quelques murailles - au passage.

«Cette fois-ci, je voterai démocrate sans hésitation»

Avec les élections de mi-mandat et tout ce qui se passe dans ce pays, du droit à l'avortement à l'inflation, watson a voulu savoir si les Américains étaient encore prêts à voter et s'ils gardaient de l'espoir. Rencontre avec Josi qui, toute sa vie, a hésité entre républicains et démocrates.

Josi a 60 ans. Elle se considère comme une personne saine de corps, d'esprit et d'âme. Elle est mariée et a quatre enfants, trois fils et une fille, qui ont tous entre 25 et 35 ans. Comme dans de nombreuses familles américaines, surtout depuis les élections de 2016 qui ont fait de Donald Trump le président, tout le monde n'a pas les mêmes opinions politiques. Cela ne change rien au fait qu'elle aime partager et discuter de tous types de sujet avec chacun de ses enfants, dont elle parle avec beaucoup de fierté et d'amour.