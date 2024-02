La France interdit les mots «steak végétal» (et d'autres aussi)

Le décret prévoit des amendes maximales de 1500 euros pour une personne physique et de 7500 euros pour une entreprise ainsi qu'une période de transition d'un an pour écouler les stocks existants. (jah/ats)

Non, je crois que la formulation «steak végétal» est assez claire

Absolument, les mots ont un sens! Non, je crois que la formulation «steak végétal» est assez claire Je m'en fiche complètement.

Sont également interdits pour commercialiser ou promouvoir un produit contenant des protéines végétales les termes «faisant référence aux noms des espèces et groupes d'espèces animales, à la morphologie ou à l'anatomie animale».

Steak, escalope, jambon, filet, entrecôte... un nouveau décret publié mardi par le gouvernement français précise la liste des dénominations réservées aux produits animaliers et donc interdits pour des produits à base de protéines végétales.

Plus de «Société»

«Pour être écolo, on devrait manger 70% en moins de viande»

Plus d'articles sur la nourriture

Migros a le droit de dire non au voile

Les Suisses retirent des milliards des caisses de pensions et ça inquiète

Les plus lus

Ce cul mérite toute notre attention

Après avoir affriolé le monde en se trémoussant à poil dans un manoir de la campagne anglaise, l'acteur irlandais Barry Keoghan a remis le paquet (enfin, si on veut) cette semaine pour le numéro spécial de Vanity Fair. Et on a envie de dire: ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Encore!

Par une soirée de l'automne 2023, dans la morosité de novembre et la tiédeur de notre canapé, peut-être avez-vous été happé par Saltburn, ce film bizarroïde, coloré et joyeusement immoral qui tourne en ridicule l'aristocratie britannique. Une satire dont la toute dernière scène, forcément, ne pouvait que vous titiller, vous émoustiller, vous exciter, vous fasciner, vous provoquer, vous déranger, vous indigner, vous offusquer... Bref! Tout. Sauf vous laisser indifférent.