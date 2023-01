La Youtubeuse Olympe annonce sa mort prochaine dans une vidéo

«Je suis médecin et tout cela me bouleverse. En France on pourrait hospitaliser sous contrainte quelqu'un qui tient tes propos, en Belgique on peut t'accompagner dans ton choix. Je comprends ta communauté qui débat quand même la politique et le monde du soin. En tant que soignant, j'ai du mal à concevoir de ne pas essayer de t'aider à aller mieux. Peut-on considérer que tu es apte à prendre la meilleure décision dans ton état actuel? Qui peut choisir pour quelqu'un, qui peut décider d'aider ou non, je me le demande»

Une utilisatrice Instagram