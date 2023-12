«J'ai peur pour lui»: après Macron, Carole Bouquet défend son ex

Le président de la République Emmanuel Macron, la fille de l'acteur Julie Depardieu, à la télévision, et avant elle des membres de sa famille, dans une tribune, ont pris publiquement la parole pour défendre Gérard Depardieu, mis en examen à la suite d'une des deux plaintes dont il fait l'objet en France et qui réfute ces accusations. (ats/jch)

«Ce tribunal médiatique continue, ça fait des mois que ça dure et c'est en train de tuer un homme. Je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révèlerait être un monstre, mais ce n'est pas le cas de Gérard»

L'actrice française Carole Bouquet, ancienne compagne de Gérard Depardieu, a dit avoir «peur pour lui» jeudi soir à la télévision. L'acteur est visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle et au coeur d'un scandale devenu politico-médiatique.

The Crown: Des adieux polis sauvés par un costume nazi

The Crown, longtemps la série la plus irrévérencieuse de mémoire royale, a dit «bye-bye» ce mercredi, au terme d'une sixième saison et d'une ultime volée d'épisodes. Quelques larmes, beaucoup de délicatesse, mais très peu de prises de risques. Notre avis.

Tout commence avec un bol de muesli. Yaourt nature, une poignée de noix, graines de tournesol, de lin et un peu de granola. Petit-déjeuner austère, ambiance austère. Dehors, il pleut. Tout est gris. Lady Di n'est plus là. Charles et William doivent ravaler peine, griefs et regrets pour affronter l'avenir, avec autant de facilité qu'une bouffée de flocons d'avoine tout secs.