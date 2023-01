«Envoie une photo de ta schneck à 3 contacts»: le jeu à boire Picolo part en vrille

La société Marmelapp, qui a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros en 2021, assure en outre avoir régulièrement trié le contenu «offensant ou inapproprié» au fil des ans.

Contactée, la direction de Picolo a assuré à BFMTV n'avoir «jamais été poursuivie en justice pour une quelconque affaire» et « n'avoir encouragé aucun comportement violent, raciste ou à caractère sexuel non consenti qui pourrait être répréhensible dans le cadre de la loi».

En effet, selon les témoignages, les participants sont encouragés à boire même s'ils sont déjà déjà ivres morts, sont sommés de montrer la «personne la plus moche de la table» ou de s'acharner sur l'un des joueurs, en lui choisissant des surnoms «dégradants, voire crades» jusqu’à la fin de la partie.

Interrogée par BFMTV, l'avocate Khadija Azougach, secrétaire générale de l'association Lawyers for Women, explique que le problème de telles incitations réside dans le fait qu'on ne donne pas explicitement le choix à l'autre.

D'autres suggestions semblent aller plus loin, en encourageant les joueurs à franchir des barrières. Le consentement, en raison de la pression du groupe ou de l'alcool, n'est pas toujours au rendez-vous, selon Léna. «Je n’ai jamais vécu d’agression sexuelle dans ces jeux mais l’ambiance s’y prête trop à mon goût» , explique-t-elle à BFMTV.

Alcool et consentement

Alors que l'application promet des «moments mémorables et fous rires assurés», plusieurs jeunes femmes remettent en question une partie de son contenu, lequel « banaliserait le harcèlement ou les violences sexuelles ». Quelques exemples:

Picolo, l'un des jeux à boire sous format digital le plus populaire auprès des jeunes, ne serait pas aussi «fun» qu'il y parait, révèle le site de BFMTV ce jeudi.

