C'est probablement la chose – ou l'absence de chose – pour laquelle Ken est le plus connu. montage: watson

Pourquoi Ken n'a pas de pénis

Si vous aussi, vous vous êtes toujours demandé pourquoi le joujou masculin de Barbie n'a jamais été pourvu d'une paire de couilles, bonne nouvelle: il y a une explication. Retour sur la naissance du toyboy «le plus incompris» du monde.

Pour comprendre l'absence d'attributs masculins de l'acolyte en plastique le plus mésestimé de tous les temps, il faut remonter aux origines: la genèse de Barbie et de Ken.

Flash-back. Nous sommes en 1956. Ruth Handler et son époux Elliot, cofondateurs de Mattel, entreprise de jouets basée en Californie, passent leurs vacances d'été en Suisse. L'histoire ne dit pas s'ils barbotent dans le Léman, lorsque vient à Ruth une idée de génie: créer une poupée sur laquelle les petites filles pourraient projeter leur futur adulte, et changer de looks à volonté.

Trois ans plus tard, Barbie Millicent Roberts, ainsi nommée en hommage à leur fille Barbara, est née. Un phénomène mondial.

La toute première Barbie, en 1959. image: getty

L'indispensable compagnon

Or, il y a un problème. Dans les années 50, une femme célibataire, fût-elle présidente, astronaute, sirène ou infirmière, est encore considérée comme «un échec».

Il lui fallait donc «un compagnon masculin, même une goutte d'eau avec des organes génitaux sérieusement raccourcis, qui n'était pas très important dans sa vie» L'écrivainev M.G. Lord, dans son livre Forever Barbie: The Unauthorised Biography of a Real Doll.

A l'époque, les fondateurs de Mattel ne sont guère enthousiastes à l'idée de créer un petit ami pour Barbie, mais la firme californienne finit par céder à la pression des consommateurs. Ça tombe bien: Ruth et Elliot Handler ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Kenneth. Un garçon calme, sérieux (signe astro Poisson), qui n'a pas grand-chose à voir avec son alter-ego en plastique.

«Ken, c'est Malibu. Il va à la plage et surfe. Il incarne toutes ces choses américaines parfaites» Kenneth Hendler au Los Angeles Times, en 1987.

Kenneth, lui, est un «nerd, un vrai», qui joue du piano, va au «cinéma avec des sous-titres» et pense que «Barbie, plutôt que d'aller à la plage et de passer du bon temps, devrait se soucier de la pauvreté et de la souffrance dans le monde».

«Toutes les filles pensaient que j'étais un abruti» Kenneth Hendler.

Ce qui est peut-être, au fond, son seul point commun avec son homonyme.

Mais revenons au sujet qui nous intéresse: l'absence de pénis de Ken.

L'émasculation de Ken

Au moment de façonner le partenaire idéal de Barbie, Mattel conçoit une poupée d'une beauté presque enfantine, soignée, athlétique, avec un joli short de bain rouge, une chemise ouverte sur des pectoraux parfaits, de charmantes claquettes en plastique et une serviette de plage jaune sorbet. «L'apparence générale, non menaçante et asexuée d'un petit crétin timide», résume Cy Schneider, directeur de la publicité de Mattel.

La première version de Ken et Barbie, en 1959. image: getty

Mais alors, comment le différencier de sa version féminine? Ruth Handler et Charlotte Johnson, la designer new-yorkaise qui a supervisé toute la garde-robe de Barbie, suggèrent qu'en plus de sa taille (il est plus grand d'un 1,27 cm), Ken soit doté d'autres signes distinctifs. Un petit quelque chose qui suggérerait sa virilité, pourquoi pas. A défaut d'un pénis, pourquoi pas un «renflement» sous son pantalon?

«Si ses parties génitales étaient omises, ne ressemblerait-il pas à un héros blessé d'Hemingway?» Cy Schneider, directeur de la publicité de Mattel, dans ses mémoires, en 1987.

Les cadres masculins de Mattel sont, eux, nettement plus frileux. Heurter la sensibilité des mères de famille est une prise de risque commerciale qu'ils n'ont guère envie de tenter. Après maintes discussions et la consultation d'un pédopsy, les deux partis aboutissent à un compromis: «Une bosse à l'endroit approprié», suffisamment lisse pour ne pas impacter les coûts de production du jouet.

Comme pour Barbie, qui a hérité d'une généreuse paire de seins, mais pas de tétons, Ken ne sera donc pas gratifié d'organes génitaux à proprement parler. L'anatomie partielle de ce couple laisse aux jeunes le soin de s'imaginer le monde des adultes, sans avoir besoin de le représenter.

«On sent qu'il y a quelque chose, là, ce qui fait partie de son attrait. On ne sait pas très bien comment tout cela fonctionne. Mais c'est intriguant» Greta Garwing, réalisatrice du film Barbie (2023), au sujet de l'absence de parties génitales de Ken et Barbie, à Vogue US.

La réalisatrice de Barbie a d'ailleurs fait un clin à ce vague sentiment de mystère dans son film: alors que le couple est posté devant la maison de Dreamland, Ken suggère innocemment: «J'ai pensé que je pourrais rester ce soir». «Pourquoi?», l'interroge Barbie/Margot Robbie. «Parce que nous sommes petite amie-petit ami», répond Ken. «Pour faire quoi?» réplique Barbie. «En fait, je ne suis pas sûr», reconnait platement le pauvre Ken, sous les traits faussement ahuris de Ryan Gosling.

Le destin dramatique de Ken

C’est donc en 1961, deux ans après l’introduction de Barbie, que Kenneth Sean Carson, alias «Ken», vient garnir les rayons des magasins de jouet. Disponible en deux versions - blond ou brun - au prix de 3,50 dollars, les premières publicités tentent de le positionner comme l'égal de Barbie et, accessoirement, son petit ami. Un statut romantique plutôt ionique (si ce n'est carrément dérangeant) quand on sait qu’ils ont été inspirés par un frère et une soeur.

«Faites l'acquisition de Barbie et Ken, et voyez où la romance vous mènera!» Le premier spot publicitaire pour Ken, en 1961.

Les destins de Ken et Kenneth Handler seront tous deux tristement dramatiques. Alors que le jouet peine à séduire, considéré comme «l'accessoire humain» non-essentiel de Barbie, Kenneth l’humain meurt prématurément en 1994, à l'âge de 50 ans. Officiellement, d'une tumeur au cerveau. Officieusement, de complications liées au virus du sida.

«Ken n'est pas le beurre de cacahuète du sandwich à la marmelade de Barbie. Non, c'est l'assiette rose fluo que Barbie utiliserait en mangeant un sandwich impeccablement préparé. Ken est un morceau de sucre délicieux, mais totalement inutile pour Barbie, une femme qui peut tout faire toute seule» Time Magazine

Comme Ken avec Barbie, Kenneth éprouvera des difficultés à évoluer dans l'ombre de son homonyme plus célèbre, toute sa vie durant. Dans un livre qu'il consacre à Mattel en 2009, l'auteur Jerry Oppenheimer (oui, vous avez bien lu) écrit que Kenneth Handler aurait «grandi gêné et humilié en ayant une poupée garçon nommée d'après lui, anatomiquement incomplète, sans aucun soupçon d'organes génitaux».

Les théories sur le pénis de Ken

Cette absence de pénis reste encore largement discutée et fait l'objet de thèses les plus folles. L'auteure M.G. Lord, par exemple, n'hésite pas à plonger dans les théories freudiennes pour expliquer certains accessoires de la poupée: batte de base-ball, fusil ou stéthoscope pendulaire seraient «autant d'accessoires manifestement phalliques» pour compenser son manque d'attributs virils.

Toutefois, selon l'écrivaine, «le commentaire le plus cruel sur sa déficience génitale» date de 1964, à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix: Ken s'est alors retrouvé affublé d'un costume de «barbecue d'arrière-cour» comprenant un tablier orné du message «Come and get it» (une référence piquante à l'organe génital manquant) et une «longue fourchette embrochant un zizi en plastique rose».

Tourné ainsi en ridicule, cible de toutes les blagues douteuses sur sa sexualité ou sa masculinité, il est peu surprenant que ce que le pauvre Ken n'ait jamais goûté à la popularité de sa petite amie charismatique, auprès des enfants et des collectionneurs. C’était sans compter sur une maladresse géniale de Mattel.

La sexualité controversée de Ken

Pour remédier à ce désamour et, surtout, booster les ventes, l’entreprise décide d’aller sonder sa cible: les petites filles. Au début des années 90, l'entreprise met en place un groupe de discussion avec des fillettes de cinq ans, pour comprendre comment rendre la poupée plus attrayante.

Abreuvées aux clips vidéo sur MTV, à l'esthétique de Prince et des danseurs de Madonna, les fillettes esquissent l'image du nouveau Ken. Le produit qui en résulte, «Earring Magic Ken», entrera dans les annales comme l'une des décisions marketing les plus controversées de l'histoire.

Earring Magic Ken sort en 1993 et provoque un buzz mondial dont Mattel se serait bien gardé. Image: Archive Photos

Avec ses cheveux blonds décolorés, son gilet en cuir violet, un haut en résille rose, sa boucle d'oreille, et surtout, son collier qui ressemble à s'y méprendre à un anneau pénien, Mattel vient de créer accidentellement un Ken plus queer que jamais. Un Ken dont s'éprennent très vite les consommateurs de la communauté LGBT.

«Earring Magic Ken» fait un carton, les ventes explosent, Mattel est horrifiée. Des années de communication à rabâcher l'image d'un Ken «bon hétérosexuel» dans la tête du public, pour ça? Impossible. La firme répète avec véhémence que non non non non, définitivement non, Ken n'est pas gay.

«Nous ne sommes pas là pour mettre des anneaux péniens entre les mains des petites filles!» Lisa McKendall, ancienne directrice du marketing et des communications.

N'en déplaise à leurs fans, les figurines «Earring Magic Ken» sont rappelées. Toute trace du Ken queer effacée. Mattel passera les deux décennies suivantes à essayer de reconstruire l’image masculine hétéronormative de Ken. Loupé. Plus fruité et acidulé que jamais, notamment sous les traits de Ryan Gosling, le compagnon de Barbie est à 1000 lieues du cliché du mâle alpha, se grattant les couilles devant le barbecue. Et on l'aime fort pour ça.