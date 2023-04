La star de «Babe, le cochon» sauve un bébé cochon 😭

«J'ai eu le privilège de découvrir l'intelligence et la curiosité des cochons pendant le tournage. Le film Babe a changé ma vie et ma façon de manger, alors j'ai sauté sur l'occasion de sauver cette femelle. Chaque cochon mérite de vivre dans la paix et la joie dans un refuge pour animaux, en choisissant quand s'ébattre, où se nourrir et comment passer son temps, mais peu ont cette chance.»

James Cromwell dans un communiqué