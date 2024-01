Depuis quelques semaines, une nouvelle fonction est disponible sur Google Maps: la vue 3D permet d'afficher les bâtiments en trois dimensions dans le système de navigation. Désormais, cela doit être possible non seulement dans l'affichage de la carte, mais aussi lors de la navigation. Comment cela fonctionne-t-il concrètement?

Saviez-vous qu'il est désormais possible d'afficher les bâtiments en 3D sur Google Maps? Et autre chose aussi, qu'on a déjà hâte de tester.

Mais qui invente toutes ces journées mondiales?

Il y a plus de journées mondiales que de jours disponibles dans le calendrier! Mais à quoi ça sert, par exemple, de célébrer le bain moussant le 8 janvier? Et qui décide? Suivez le guide dans un méli-mélo aux thématiques parfois très loufoques...

Cela vous a aussi sauté aux yeux? Les journées internationales poussent comme des champignons! Il y en aurait actuellement plus de 500, dépassant ainsi allègrement le nombre de jours disponibles dans l'année. Ainsi, dans la même journée, comme le 25 novembre, on peut se retrouver à militer contre les violences à l'égard des femmes et aussi contre le foie gras! Remarquez, ça peut s'avérer pratique si les deux causes vous tiennent à cœur...