Google veut supprimer certains comptes privés: voici lesquels

Seuls les comptes privés sont concernés par cette action de suppression, les comptes d'école et d'entreprise ne sont pas touchés. Pour éviter la suppression, Google recommande de se connecter au moins deux fois par an. Cela inclut également le fait de déposer un fichier dans Google Drive ou de se connecter à un fournisseur tiers avec son compte Google.

Le géant de la technologie ne supprime pas les comptes sans raison. Selon Google, les comptes oubliés et non surveillés présentent un risque de sécurité élevé. Il se peut qu'ils soient protégés par des mots de passe peu sûrs ou qu'ils ne soient pas protégés par une autorisation à deux facteurs.

Comme l'a indiqué le groupe technologique, les comptes d'utilisateurs qui ne sont plus actifs seront identifiés au cours de l'année et supprimés à partir de décembre. Mais avant cela, les titulaires de ces comptes seront informés à plusieurs reprises de leur suppression imminente, via l'adresse e-mail ou l'adresse de récupération associée à leur compte.

On en a tous un. Un compte sur un site web quelconque que l'on a créé il y a des années et que l'on n'a jamais utilisé depuis. Ceux qui possèdent un tel compte inactif chez Google pourraient désormais être concernés par une action d'envergure. L'entreprise vient d'annoncer qu'elle allait les supprimer.

Harry et Meghan ont frôlé «l'issue fatale»

Le duc et la duchesse de Sussex ont été impliqués dans une poursuite en voiture «presque catastrophique» avec des paparazzi mardi soir, à New York. Un incident qui n'est pas sans évoquer la tragique disparition de Lady Diana, en 1997.

«Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d'autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department)», a indiqué le porte-parole d'Harry et Meghan peu après, sur Twitter.