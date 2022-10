Les Celtes fêtaient le jour du Dieu de la mort Samain. Image: Shutterstock

C'est bientôt Halloween, mais en fait, ça vient d'où?

Halloween, c'est une fête où les gens se déguisent pour faire peur ou pour pécho. Mais quelles sont ses origines, pourquoi célèbre-t-on le 31 octobre et comment cette fête a-t-elle évolué au fil du temps? Petit tour d'horizon.

Chaque 31 octobre au soir, aux Etats-Unis, petits et grands se déguisent et déambulent dans les rues à la recherche d'un sort, ou de friandises. Les costumes, qu'ils soient mignons, terrifiants ou sexy, font intégralement partie de cette fête. Mais pourquoi la célèbre-t-on? On vous explique tout sur la fête d'Halloween.

Quelle est l'histoire d'Halloween? Et pourquoi le 31 octobre?

A l'origine, Halloween est une fête celtique d'origine irlandaise. Comme l'explique le site geo, il faut remonter environ 600 ans avant Jésus-Christ pour en connaître les origines. Les Celtes célébraient la fin de l'année non pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Cette dernière nuit était donc la nuit de la fête de Samain, le Dieu de la mort.

Que signifie «Halloween»?

Pour comprendre pourquoi on dit «Halloween», il est nécessaire de retourner en Irlande. Le mot «Halloween» est en fait une contraction de l'anglais, «All Hallows'Eve» qui en anglais moderne se dit «All Hallows'Day». En français, cela se traduit par la «veille de tous les saints».

Pourquoi la citrouille est-elle le symbole d'Halloween?

En Irlande, c'était le navet qui symbolisait la fête d'Halloween (moins sexy). Les Celtes se sont inspirés de la légende de Jack-o'-lantern, ou Jack à la lanterne, qui avait été condamné à errer entre les deux mondes et qui avait pour seule lumière un tison posé dans un navet sculpté.

La citrouille ne fait son apparition que bien plus tard. Aux Etats-Unis, ce légume était plus facile à trouver que le navet. Et c'est quand même plus joli.

Pourquoi l'orange et le noir sont les couleurs d'Halloween?

Les Celtes fêtaient le jour du Dieu de la mort Samain, qui était associé au noir. De l'autre côté, les Romains fêtaient eux Pomona, déesse de la fertilité associée au cycle des saisons, dont le printemps. Sa couleur était l’orange.

Pourquoi on se déguise à Halloween?

Selon plusieurs légendes, les fantômes profitaient des longues nuits d'automne pour rendre visite aux vivants. Pour les effrayer et ainsi les repousser, la population se déguisait. Ce n'est que lorsque les Irlandais ont immigré aux Etats-Unis, avec leurs traditions, que la fête s'est alors «américanisée» avec les toiles d'araignées ou le fameux chat noir.

La tradition de se déguiser est donc restée et s'est démocratisée avec le temps. On ne trouve pas que des déguisements effrayants, mais aussi des costumes drôles ou sexy.