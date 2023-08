Hambourg réunit les fans d'Harry Potter et bat un record

Image: dr

De nombreux fans d'Harry Potter se sont retrouvés dans la ville allemande et on ainsi réalisé le plus grand rassemblement autour de la saga.

La ville allemande de Hambourg a inscrit samedi un nouveau record mondial du plus grand rassemblement de personnes déguisées en Harry Potter. Selon les organisateurs, 1758 personnes représentant le célèbre sorcier de l'auteure britannique J. K. Rowling se sont retrouvées devant la mairie.

La ville australienne de Perth détenait le précédent record depuis 2017, avec 997 personnes.

Longue cape noire, lunettes rondes et cicatrice sur le front étaient obligatoires pour le rassemblement à Hambourg. Parmi les participants se trouvaient un grand nombre d'enfants et d'adolescents.

Harry Potter «m'a toujours fasciné, tout ce monde de la magie», témoigne Isabelle Sichting, 16 ans, qui ne voulait pas manquer l'événement.

L'appel avait été lancé dans le cadre d'une journée de célébration de la publication par la maison d'édition de Hambourg, Carlsen Verlag, du premier volume en allemand de la série littéraire à succès, il y a 25 ans. (chl/ats)