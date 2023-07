Failles de sécurité critique: voici comment protéger votre iPhone

Image: Shutterstock

Apple a publié une nouvelle mise à jour pour son système d'exploitation iPhone. Elle comble de nombreuses failles de sécurité critiques. Avis aux utilisateurs: installez-la au plus vite.

Plus de «Société»

Un article de

Vous utilisez un appareil Apple? Alors dépêchez-vous de faire la dernière mise à jour. En effet, bien qu'iOS 17 sorte dans quelques semaines, une amélioration logicielle majeure a été apportée à la version actuelle, iOS 16, ainsi qu'à iPad OS, watchOS, macOS et tvOS.

Apple a également publié une mise à jour pour les versions de l'année précédente, iOS 15 et iPadOS 15, ainsi que pour macOS Monterey et macOS Big Sur. Ces mises à jour visent à combler des failles de sécurité très répandues.

Les explications concernant ces actualisations mentionnent, en effet, toute une série de problèmes de sécurité, qu'Apple a désormais résolus.

Les fonctionnalités suivantes sont concernées:

Le Neural Engine d'Apple (exécution de code arbitraire possible).

L'application «Localiser» (révèle les données de localisation).

Le noyau du système d'exploitation (exécution de code arbitraire possible, manipulation du noyau possible, les droits d'accès des utilisateurs peuvent être augmentés, attaque DoS possible).

Webkit, le système central d'Apple pour l'affichage de contenu web (le contenu web peut exécuter du code arbitraire).

Est-ce que les failles ont été exploitées?

Oui, Apple aurait conscience que certaines failles ont déjà été activement exploitées. Les problèmes mentionnés représentent un risque sérieux pour les appareils visés. Les utilisateurs devraient donc appliquer la mise à jour dès que possible.

Les erreurs mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux systèmes d'exploitation de l'iPad, de l'Apple Watch, de l'Apple TV et du Mac. Il est recommandé de mettre ces appareils à jour le plus rapidement possible. Pour les Mac, la liste des défaillances est encore plus longue.

Pour effectuer une mise à jour sur votre iPhone, ouvrez l'application «Réglages». Sélectionnez ensuite Général > Mises à jour logicielles. Après une courte recherche, l'appareil indique si une mise à jour est disponible et propose de l'installer. (t-online)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder