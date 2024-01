Mais où est passé le prépuce de Jésus?

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Il n'a pas été possible d'expliquer comment s'étaient déroulés les événements de sa disparition. Même la tentative d'un journaliste britannique de retrouver le prépuce en 1997 est restée sans succès. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas où il se trouve.

En 1610, l'érudit du Vatican Leo Allatius a supposé que les anneaux de Saturne nouvellement découverts étaient le prépuce sacré. Dans son ouvrage «Conférence sur le prépuce de notre Seigneur Jésus-Christ», celui-ci spéculait que le prépuce s'était élevé vers le ciel avec Jésus et s'était transformé en l'un des anneaux de Saturne.

Outre l'Italie, la France et la Belgique, il y aurait également eu un prépuce sacré en Allemagne. Mais il existe encore d'autres suppositions quant à l'endroit où pourrait se trouver le saint prépuce.

Pour y voir plus clair, il faut d'abord jeter un coup d'œil à l'histoire.

Selon la Bible, lorsque Jésus est monté au ciel, il a emporté son corps avec lui. Seules les parties du corps qui ont été détachées de son vivant pouvaient donc devenir des vestiges terrestres, appelés reliques de premier ordre. Outre le cordon ombilical, les cheveux, les dents de lait et le sang versé, le prépuce enlevé lors de la circoncision en faisait également partie. Celui-ci est censé être la seule relique de première ordre qui existe encore aujourd'hui. Mais où se trouve actuellement le prépuce de Jésus?

