Pipi, caca et lapins tueurs: les ménestrels médiévaux étaient perchés

Méchant, sarcastique, court, souvent grossier et très bien adapté aux pauses entre les repas, le livre comprend notamment un récit comique sur un lapin tueur digne de Monty Python, un faux sermon qui tourne la noblesse en ridicule, une invitation à se saouler et une bonne dose de blagues paillardes et absurdes.

Plus intéressant encore: le livre est bourré des notes et d'aides-mémoires pour la performance en direct du ménestrel. Les scènes s'avèrent parfois si absurdes qu'il était indispensable de les mettre par écrit, faute de réussir à les mémoriser.

En fait, Richard de Heege n'a inventé aucune des blagues son livre. Le scribe s'est contenté de recopier ses sketches préférés, piqués à un ménestrel de l'époque, et de les rassembler dans un seul et même ouvrage.

Ce n'est pas parce que leurs œuvres d'art étaient hyper moches et qu'on les considère toujours – à tort – comme des barbares arriérés, que les hommes et femmes du Moyen Âge étaient sinistres. Le manuscrit de Heege , dont des extraits viennent d'être publiés, en est la preuve.

Brangelina, le conte de fées qui a viré au cauchemar

Presque aussi longue que leur histoire d'amour, la guerre entre les «Brangelina» est loin du dénouement: Brad Pitt vient de déposer une énième plainte contre son ex-femme, Angelina Jolie, début juin. Retour sur un feuilleton aux relents de vinasse, qui mêle gosses, fric, rancœurs et château provençal.

Il était une fois un «power couple». Le plus bandant, le plus riche, le plus désirable de la planète. Une union idyllique de dix années, suivi d'un divorce sanglant, qui traîne depuis sept ans. Difficile, à présent, de ne pas associer les Brangelina à un énorme gâchis. Un amas de ruines dorées, d'amertume et de douleurs inutiles, entre les vignobles français et la colline d'Hollywood.