Elon Musk va avoir droit à son biopic

Le Sud-Africain d'origine est décrit comme «attiré par la tempête et le drame», sujet à des «oscillations émotionnelles imprévisibles», qui se manifestent dans sa manière de diriger ses entreprises. Le livre évoque notamment plusieurs exemples de colères d'Elon Musk, furieux quand ses employés ne répondent pas à ses attentes ou prêt à les humilier s'ils lui résistent. (ats/jch)

Selon lui, le patron de SpaceX, Tesla et propriétaire du réseau social X (ex-Twitter), est un «grand enfant», qui reste marqué par une jeunesse durant laquelle il a été régulièrement victime de harcèlement à l'école.

«L'Américain Darren Aronofsky, qui a également réalisé récemment le long-métrage 'The Whale', doit réaliser et produire le film avec sa société de production»

Le réalisateur de «Black Swan» et «Requiem for a Dream», Darren Aronofsky, sera aux commandes d'un biopic sur Elon Musk, a confirmé vendredi le studio A24. Ce dernier a obtenu les droits d'une biographie du fantasque milliardaire, après une âpre compétition.

Le film sera basé sur l'ouvrage de Walter Isaacson, paru en septembre aux Etats-Unis et qui s'est rapidement placé en tête des ventes.

