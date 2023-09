On connaît la cause de la mort d'Angus Cloud, star de la série Euphoria

«Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence», avait-elle déclaré dans un communiqué.

Le comédien incarnait le trafiquant de drogue Fezco «Fez» O'Neill au côté de l'actrice Zendaya dans la série «Euphoria», l'un des plus gros succès de HBO, récompensé à plusieurs reprises par des Emmy Awards. Il avait dû faire face au décès récent de son père et souffrait de problèmes de santé mentale, avait indiqué sa famille en annonçant son décès.

On a fouillé les 36 pages du rapport de la Nasa sur l'existence des ovnis

Jeudi, 16 experts ont scruté les ovnis et les (in)compétences de l'agence spatiale américaine. En gros? Il y a les «phénomènes anormaux non identifiés» qui ont une explication rationnelle et ceux qui n'en ont pas... encore. Et la Nasa est officiellement appelée à faire le ménage, parce que c'est un peu le bordel.

Le hasard du calendrier est fantastique. Mercredi, lors d'une session spéciale du Congrès mexicain, deux momies prétendument «extraterrestres» ont été exposées au public. «Des aliens vieux de mille ans», selon l'ufologue controversé Jaime Maussan. Or, quelques heures plus tard, plusieurs médias américains, flairant la supercherie, démontraient que l'hurluberlu avait déjà présenté ce tas d'os (humains) dans un documentaire datant de 2017.