Victoria Beckham lance une montre on ne peut plus suisse

La plus chic des Spice Girls suit les traces de son mari, David, en collaborant avec une prestigieuse maison horlogère dont le siège se trouve à La Chaux-deFonds (NE).

Femmes d'affaires. Epouse de l'un des footballeurs les plus connus de la planète. Icône de la mode. La star britannique Victoria Beckham peut désormais également ajouter «horlogère» à son prestigieux CV. Jeudi, elle a surpris ses 37 millions de followers (rien que sur Instagram) en annonçant le lancement d'une montre en collaboration avec la marque horlogère suisse Breitling.

Une icône de la Fashion week

En 2008, alors que de nombreuses personnes veulent la cantonner à son rôle de «femme de» David Beckham, après avoir fait danser la planète dans les années nonante avec les Spice Girls, Victoria Beckham lance la première collection de sa ligne de vêtements éponyme.

Plus de quinze ans plus tard, ses créations sont devenues des incontournables de la Fashion Week et tout le gratin de la mode attend avec impatience ses défilés, y compris ses amies les stars, de Kim Kardashian à Eva Longoria.

Voici la bête (six modèles): Son petit nom: «Chronomat Automatic 36» Image: breitling

«Breitling a toujours repoussé les limites et redéfinit l'horlogerie suisse. Il s'agit d'une élégance quotidienne sans effort, ce qui correspond parfaitement à l'ADN et à l'éthique de ma marque. Leur niveau d'exécution et leur maîtrise de l'horlogerie sont incroyables.» Victoria Beckham

Avec cette collection limitée à 1 500 pièces, Breitling élargit son offre de montres pour femmes. Comme le rapporte le très tendance magazine Wallpaper, ce segment est dans le collimateur de la maison chaux-de-fonnière depuis 2018.

Les fans de pièces horlogères ne manqueront pas de relever que l'époux de Victoria, himself, fut jadis... ambassadeur de Breitling, avant qu'il ne rejoigne la famille Rolex. (jch)