Non Gérard, les femmes ne sont pas «des grosses salopes»

L'acteur français est au cœur de la prochaine émission Complément d'enquête diffusée ce soir. Un extrait choc a été dévoilé sur les réseaux sociaux, venez, on en cause.

Après Cyril Hanouna, c'est au tour du comédien français Gérard Depardieu d'être la cible de Complément d'enquête ce jeudi soir sur France 2. Ce qui ne risque pas d'arranger ses affaires puisque l'homme est actuellement au cœur d'une nouvelle plainte pour agression sexuelle.

Ce jeudi, l'émission a dévoilé un extrait sur X. Et les propos sexistes de Depardieu, en voyage en Corée du Nord, sont plus dégueulasses les uns que les autres. Le tout, dans une impunité des plus déconcertantes. Si vous pensiez avoir tout entendu de sa part, accrochez-vous 👇.

En visite dans un haras, il va tenir un discours tristement connu sur la pratique de l'équitation, mais toujours aussi choquant. Notamment lorsqu'il décidera, face caméra, de sexualiser une enfant d'une dizaine d'années à dos de poney.

«Si jamais il galope, elle jouit» Depardieu à propos d'une enfant à dos de poney

Si les remarques déplacées et à connotations sexuelles sont le triste lot de toutes les cavalières, elles ne sont pas moins inadmissibles et relèvent de harcèlement sexuel, rappelons-le. A l'image de ce que vous verrez ce soir sur France 2, la pratique de l'équitation est depuis trop longtemps déjà victime de dérives.

Et le comportement du comédien, qui semble incapable de construire une phrase sans y inclure les mots «bite», «chatte» ou «clito», n'est pas nouveau. Nombreux sont les hommes, que dis-je, les détraqués sexuels, à laisser parler leur obscénité sans gêne.

«Les femmes adorent faire du cheval. Elles jouissent énormément, c'est des grosses salopes» Le porc, Gérard Depardieu.

Si certains vont tenter d'excuser ce comportement en parlant d'âge ou d'éducation à coup de «mais tu sais, à l'époque c'était comme ça», rien ne peut justifier de tels propos. Il est temps de mettre clairement les points sur les «i»: la sexualisation de la pratique de l'équitation doit cesser.

Premièrement parce qu'il s'agit d'un sport extrêmement complet, contrairement à ce que la majorité des idiots de ce monde ont l'air de penser. Deuxièmement, parce qu'il est très populaire auprès des femmes, mais pas que. En tenant de tels propos, le comédien ne vise pas seulement cette fillette de dix ans qui n'a rien demandé, mais des milliers de cavaliers amateurs ou professionnels à travers le monde. Et troisièmement, parce que merde. Il faudrait penser à évoluer un peu. En 2023, je pense qu'il est temps.

«Pourquoi tu fais pas du cheval toi? Tu verras, ça fait du bien» Gérard Depardieu dans toute sa monstruosité

Alors une bonne fois pour toutes, mettons les choses au clair. Non, l'équitation n'est pas la réalisation d'un fantasme masculin mal placé. Et la prochaine fois que vous souhaitez ressentir des sensations fortes, cher monsieur Depardieu, ou qui que vous soyez d'ailleurs, préférez regarder un film porno pour assouvir vos sombres désirs. Et par pitié, fermez-la. Vous verrez, ça fait du bien.