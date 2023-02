Moi dans l'une des cinq phases du deuil à la lecture de ce classement. Image: shutterstock / watson

Top 50 des meilleurs fromages du monde: le gruyère se fait insulter

Il n'est ni sur le podium des meilleurs fromages, ni dans le top 10, ni dans les vingt premiers... Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce pur scandale deux minutes, s'il vous plaît?

Mesdames et Messieurs, attention, le gruyère N'EST QU'À LA 29e PLACE! Pardon de commencer en criant (j'espère en tout cas que vous l'avez lu en criant dans votre tête), mais il fallait que ça sorte.

Selon TasteAtlas, ce site culinaire spécialisé qui n'y connaît manifestement que dalle en cuisine, le noble gruyère ne mérite que la 29e place. Il est même derrière l'infâme comté français (14e) et plus mal classé encore que la burrata italienne (3e!!!), cette mozza qui n'a d'intéressant que son côté pornographique dégoulinant.

Italia , tu triches

C'est d'ailleurs à se demander si le lobby du fromage italien n'a pas payé très cher pour être si bien classé dans ce top 50: il occupe tout le podium. Et rien que dans les dix premiers, on trouve huit formaggi. Même le Grana Padano, ce parmesan de seconde zone qu'on trouve déjà râpé à la Coop, trône avec nonchalance à la 4e place. En tout, seize fromages transalpins squattent ce top 50.

Mais revenons à notre noble fromage helvétique. Le gruyère est ainsi le premier... et le seul frometon suisse dans tout le classement. Qu'entends-je?! Pourtant, quand on tape «Suisse clichés» sur Google Images, on tombe sur des photos de fromages. CQFD. Il y a aussi, mais dans un second temps, du chocolat, des vaches et des gens aux habits chelous traditionnels qui chantent du yodel sur des montagnes. N'est-ce pas la preuve que, dans l'imaginaire collectif, Suisse = fromage?

Quel est le meilleur fromage suisse, en dehors du gruyère? Le vacherin fribourgeois La tomme vaudoise L’appenzeller La Tête de Moine L’Etivaz Le fromage à raclette valaisan Le vacherin Mont d'Or

TasteAtlas, un site culinaire qui n'a pas de goût

Si, sur Twitter, TasteAtlas ne propose qu'un top 50, sur son site, l'article compte cette fois cent entrées. On est légitimement en droit d'imaginer que la Suisse, terre du fromage, se rattrape. Eh bien non. À la 69e place, nous avons la Tête de Moine. Et c'est tout. Mais le site va plus loin encore dans l'insulte: il est spécifié que la Tête de Moine s’accompagne très bien d'un verre de... Beaujolais. Ce vin immonde qui, suivant les années, peut transpirer «un petit goût de banane» et de plus, qui est français! Va mourir, TasteAtlas.

Les internautes ne sont en tout cas pas dupes par rapport à l'aberration que représente ce classement: sur Twitter, ils sont nombreux à réagir. Dont certains de manière assez virulente. Légitimement.

«Bouffons. Parmigiano en 1, pourquoi pas l'emmental râpé Lidl ou le fromage à poutine?» Un internaute remonté.

«La mozzarella, une pâte de lait durcie sans goût qui sert juste à garnir les salades et les pizzas devant le gruyère, le beaufort [...]. Bientôt le cheddar dans le top 10 tant qu'à faire» Un internaute trèèès remonté.

«On va venir vous chercher» Un internaute remonté proche de passer à l'acte.

Mais rappelons comment fonctionne ce site douteux. Il s'agit d'une encyclopédie qui répertorie aliments, plats, boissons ou encore recettes. Ce sont ensuite aux internautes de voter pour leurs saveurs préférées. On peut donc imaginer que la Suisse ne fait pas le poids face à des pays plus peuplés (et plus chauvins, ou n'ayant pas de palais (pas de palais...)).

C'est ce qui expliquait en grande partie la 8e position des Etats-Unis dans le top 50 de la meilleure cuisine, un classement qui avait provoqué l'ire des foodistas.

Il n'en reste pas moins que ce top des meilleurs fromages du monde est une claque à la gastronomie suisse, composée à 117% de fromage. J'ose espérer que le Département fédéral des affaires étrangères est sur le coup. Car le gruyère avait déjà vécu un sale quart d'heure par le passé, notamment lorsque les Etats-Unis s'étaient approprié son nom comme s'il s'agissait d'une appellation générique...

Mais qu'importe. Si le public préfère se gaver de pâté pour chat avec du Kiri et du Babybel... Ça fera plus de gruyère pour nous.

Les fromages suisses, la vie ❤️

