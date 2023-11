Vous avez cette sale habitude sur les réseaux sociaux? Fermez-la!

Et il est là le problème. Ces personnes pensent non seulement qu'il est normal de juger et de critiquer le corps d'une femme, mais aussi qu'elles peuvent le faire à haute voix, sur Internet pour certaines, dans la réalité pour d'autres. Il faut dès lors leur rappeler une chose essentielle: notre corps nous appartient. Par conséquent, vous n'avez pas votre mot à dire.

«Il faut qu’on se sente moins à l’aise à l’idée de commenter l’apparence physique des autres. Même si vous pensez que votre commentaire est positif. On ne doit pas se permettre de telles remarques. Il y a différentes manières d’être belles et en bonne santé. Vous avez comparé mon corps à celui que j’avais à l’époque, lorsque j’étais sous antidépresseurs et que je buvais. J’étais au plus bas quand vous me considériez comme "en bonne santé".»

Le dernier secret des mémoires de Britney

Après le déluge de révélations dans ses mémoires, The Woman In Me, il ne restait plus qu'un mystère à résoudre sur Britney Spears: l'élaboration de son ouvrage explosif. Le New York Times vient de lever une partie du mystère.

A supposer que vous deveniez célèbre et que vous rêviez de partager votre vie avec le petit peuple, il est peu probable que vous soyez obligé de vous asseoir derrière votre ordinateur, seul, clope au bec et litres de café à portée de main, pour taper vos quatre vérités à la face du monde. Non. Votre réflexe le plus naturel serait plutôt de décrocher le téléphone pour sommer votre agent de vous dégoter un ghostwriter digne de ce nom. Un prête-plume à même de vous raconter, comme s'il était vous.