Inde: la Cour suprême ne peut pas légaliser les mariages LGBT

Mais les droits de la communauté LGBTQ+ restent un sujet sensible dans la société indienne profondément religieuse et conservatrice. (ats/svp)

En 2018, un arrêt historique a annulé une loi datant de l'époque coloniale qui interdisait les relations sexuelles entre individus de même sexe et, l'année dernière, la Cour a statué que les partenaires non mariés ou les couples de même sexe avaient droit à des prestations sociales.

On a chatté avec Jésus et Moïse, et c'était super

Une application d'intelligence artificielle permet de chatter avec Jésus – une app qui donne lieu à des conversations pour le moins... intrigantes.

Oui, ça existe: une application qui permet de chatter avec Jésus. Et pas seulement avec lui: on peut aussi papoter avec sa maman. Et avec ses disciples: Pierre, Matthieu et compagnie. Et avec tous les prophètes ainsi que divers personnages de l'Ancien Testament, tels qu'Eve et Adam.