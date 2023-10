la Cour suprême indienne ne peut légaliser les mariages LGBTQ+

Mais les droits de la communauté LGBTQ+ restent un sujet sensible dans la société indienne profondément religieuse et conservatrice. (ats/svp)

En 2018, un arrêt historique a annulé une loi datant de l'époque coloniale qui interdisait les relations sexuelles entre individus de même sexe et, l'année dernière, la Cour a statué que les partenaires non mariés ou les couples de même sexe avaient droit à des prestations sociales.

Parties de Uno et chirurgie mammaire: Julia Fox déballe tout sur Kanye West

Un mois d'amour, c'est court, mais ça reste suffisant pour faire l'objet d'un chapitre mordant dans une biographie. Ce n'est pas Julia Fox qui dira le contraire. Dans un livre paru ce mardi, l'actrice et mannequin dévoile tous les détails (croustillants) de son union non consommée avec Kanye West.

Vivre une aventure avec le rappeur le plus incompris et le plus infréquentable de tous les temps, fût-elle brève et strictement platonique, c'est vendeur. Julia Fox le sait. L'actrice/modèle/actrice, qui signe à 33 ans sa première autobiographie (non, pardon, son premier «chef-d'oeuvre!», ainsi qu'elle le définit modestement au magazine Variety), pouvait donc difficilement passer à côté du chapitre Kanye.