Les influenceurs ont des trucs pour vous forcer à regarder leurs vidéos

L'influenceuse qui se maquille en même temps qu'elle vous parle en story, vous croyez que c'est une manière pour elle de gagner du temps, ou de vous inclure dans son intimité? Trop chou, cette naïveté pleine d'innocence! On vous explique.

Les influenceurs qui, en story Instagram ou sur TikTok, vous racontent leur vie tout en se coulant un café, en s'étalant du rouge à lèvres ou en triant leur dressing, vous pensiez que c'était juste pour faire d'une pierre deux coups niveau timing, ou pour le plaisir de vous inviter dans leur vie? Que nenni.

«Coucou les chatons, alors aujourd'hui, vous savez pas ce qui m'est arrivé, je vous raconte en m'étalant ce lipstick...» Random influenceur sur les internets.

En fait, le coup du café ou du rouge à lèvres, ce sont des astuces pour nous faire croire qu'ils nous laissent entrer dans leur intimité, ou pour capter notre attention... alors que tout est savamment dosé et que rien n'est laissé au hasard. #trahison

Un truc de mentaliste ou presque

En fait, quand on scrolle sur Instagram ou TikTok et qu'on tombe sur une vidéo d'un influenceur en train de raconter un truc, on aura davantage tendance à l'écouter si la personne est en train de faire quelque chose en même temps. C'est une manière de capter notre attention sans qu'on s'en rende compte. Donc si une influenceuse est en train de se mettre du rouge à lèvres pendant qu’elle raconte un truc, on la regarde ET on l'écoute. Grâce à ce petit geste tout simple, on est plus attentif parce que davantage concentré sur ces deux tâches.

«Pis sinon, aujourd'hui, j'ai un unboxing à faire, vous voulez que je vous poste la vidéo à 13h ou à 18h? Dites-le-moi en commentaires» Vous êtes captivé, nan?

Ça peut aussi être des sons, comme un carton qu'on ouvre, des glaçons qui tournent dans un verre... Ce sont des techniques pensées, réfléchies et calculées par les influenceurs pour nous faire suivre leurs contenus, pour qu'on ne zappe pas pour passer à la vidéo suivante. #trahison

Non, ça n'est pas pour nous inclure dans leur intimité

Ne mettons pas tout le monde dans le même sac, certains influenceurs le font effectivement sans dessein diabolique. Car le plus souvent, ces petits gestes font partie d'une stratégie marketing. Une façon de nous faire croire qu'on entre dans leur intimité, qu'on partage quelque chose de personnel avec ces gens qu'on suit au quotidien.

Une théorie qu'explique sur TikTok Julia Broome, qui gère la stratégie réseaux sociaux de célébrités. Elle appelle ces astuces les «hooks» dans des vidéos vues des centaines de milliers de fois.

«Je parle, mais j'applique un gloss en même temps. Comme ça, vous êtes captés par ce que je dis, mais aussi par ce que je fais» Julia Broome, spécialiste en stratégie sur les réseaux sociaux.

Il y a d'ailleurs certaines astuces qui ne marchent plus tellement, parce qu'on y est habitués, et que c'est devenu trop gros. Comme par exemple le fait de faire semblant de régler le trépied du smartphone alors qu'ils ont déjà démarré la vidéo. Il s'agit ainsi de pièges, d'illusions d'authenticité.

Selon le HuffingtonPost, qui cite Laura Marciano, une chercheuse à Harvard dans le domaine des sciences sociales et comportementales, «notre perception auditive est stimulée en même temps que notre perception visuelle». Elle précise encore que sur Instagram et TikTok, plus les accroches sont rapides et originales, plus nos cerveaux, à la recherche d'un boost de dopamine, vont les percevoir comme satisfaisantes.

Le cerveau des ados , plus sensible à ces «hooks»

Les jeunes utilisateurs, dont le cerveau est encore en développement, réagissent plus facilement à ces stimulants visuels et sonores, des «bonbons pour notre cerveau» comme les qualifie la chercheuse d'Harvard. De quoi enchaîner les vidéos sur les réseaux sociaux pendant des heures, pour tuer l'ennui, mais aussi pour gratter des boosts de dopamine.

Pour autant, faut-il se méfier des influenceurs qui utilisent ces astuces qui manquent d'authenticité? Disons qu'il est en tout cas bon d'être conscient de l'existence de ces «hooks». Vous y serez attentif la prochaine fois que vous scrollerez à l'infini sur TikTok ou Instagram. Si quelqu'un vous raconte une histoire moyennement intéressante tout en se maquillant ou en se coulant un café, ce n'est sans doute pas totalement innocent. (Et vous avez le droit de zapper.)