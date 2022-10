Cette Russe, coach de vie autoproclamée, veut vous enterrer «pour votre bien». Image: shutterstock / instagram

Pour 57 000 francs, cette Russe coach de vie autoproclamée vous enterre

Vous voulez vaincre vos vieux démons, vos angoisses et votre stress? En Russie, cette coach de vie autoproclamée a une solution radicale. Claustrophobes et pauvres s'abstenir.

«Plus c'est gros, plus ça passe.» C'est sans doute forte de cet adage que Yekaterina Preobrazhenskaya, l'esprit aiguisé, s'est dit il y a peu: «Je vais lancer un business où je pourrai me faire de la thune sans prendre le risque de me péter un ongle.» C'est ainsi que cette Russe, coach de vie autoproclamée, a créé ce charmant concept qui consiste à enterrer les gens pendant une heure «pour leur bien».

«J'organise vos funérailles»

Merci, mais non merci. Image: instagram @prekated.academy

Sur Instagram, si vous cochez ces cases-là, bingo, vous êtes éligible à l'organisation de vos propres funérailles:

- Votre vie est un désordre total.

- Vous êtes dans un gouffre financier.

- Vous ne pouvez pas prendre soin de votre entreprise, votre équipe, votre vie, votre famille.

- Vous ne voyez pas de perspectives positives pour l'avenir.

- Vous voyez la mort comme une délivrance.

--> Faites le pas et enterrez-vous!

Yekaterina Preobrazhenskaya explique sous sa publication que l'expérience vous donnera «l'occasion de dire adieu à une vie médiocre, de couper irrévocablement les ponts avec un passé lugubre, de repenser la vie et de parvenir sans erreur à la réussite personnelle».

Payer 57'000 balles pour se faire enterrer par une «coach de vie», ça fait rêver? Trop bien! Je savais justement pas quoi faire des 57'000 balles dont j'ai hérité au décès de Tatie Michèle. Je préférerais qu'on m'enferme dans un coffre-fort trempé dans de l'acide, c'est possible? J'aimerais bien essayer, mais vous auriez pas un code promo? Je suis un peu short ce mois-ci. Euh, non. Juste non, quoi.

Quel package pour quels résultats ?

Comme dans la plupart des thérapies proposées par de vrais faux coachs de vie, il existe plusieurs forfaits. Le premier coûte 600 000 roubles (environ 9800 francs, mais rappelons que le rouble n'est pas super stable depuis quelques mois...). Sans détails (et sans cercueil?), il est présenté comme une «thérapie du stress pour les peurs et les angoisses» et promet d'aider le client à «renaître de ses cendres tel un phénix».

Le forfait all-inclusive, lui, permet aux plus téméraires et aux plus fortunés de les enterrer, puisqu'il inclut des «funérailles complètes réalisées selon les préférences religieuses du client». Après 60 minutes dans un cercueil, it's time to wake up! Un geste qui permet de repartir avec un «désir de vivre renouvelé». L'expérience, charmante jusqu'au bout, permet aux clients de garder le cercueil en souvenir. Ces pratiques n'ont, à notre connaissance, été validées par aucun psychologue diplômé.

Dafuq did I just read...?

