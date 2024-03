La vie de Jason Padgett a complètement changé à la suite d'une agression – et son apparence aussi. Image: X

Il est devenu un génie des maths après s'être fait tabasser

Jason Padgett avait 32 ans lorsqu'il a été agressé dans un bar. Sa vie a totalement changé depuis: du jour au lendemain, la théorie de la relativité d'Einstein s'est complètement imposée à lui.

Nico Conzett

L'histoire de Jason Padgett est particulière. Elle commence le 13 septembre 2002. Alors âgé de 32 ans, l'homme gagne sa vie comme vendeur de lits, après avoir abandonné ses études. Il se rend avec des amis dans un bar karaoké de la ville de Tacoma, dans l'état américain de Washington.

Mais au lieu de vivre une soirée amusante, celle-ci se solde par une méchante bagarre devant le bar. Deux hommes attaquent Padgett par-derrière et le frappent à coups de poing et de pied, notamment à l'arrière de la tête. Ce n'est que lorsqu'il leur remet son blouson en cuir que les agresseurs cessent leurs violences, relate Focus.

Blessé, Padgett est alors transporté à l'hôpital. Comme il ne souffre «que» d'une commotion cérébrale grave et d'une lésion aux reins, les médecins le renvoient chez lui la nuit même.

Voici à quoi ressemblait Padgett dans ses jeunes années. Image: X

Des schémas mathématiques partout

Mais les coups à la tête ont déclenché quelque chose de tout à fait différent, jusque-là inaperçu, dans le cerveau du jeune homme. Le lendemain matin, Jason Padgett a en effet été soudainement fasciné par l'écoulement de l'eau du robinet – il a vu dans le mouvement de l'eau un motif géométrique clair qu'il n'avait jamais perçu auparavant.

C'était le premier signe d'un changement profond dans le cerveau du jeune homme. Soudain, il a commencé à visualiser partout ce genre de schémas mathématiques. Dans les choses du quotidien – que ce soit dans la disposition des fenêtres, la courbure des cuillères, et même dans les rayons de lumière qui se reflétaient sur la vitre de sa voiture:

«J'ai compris que chacun de ces rayons était une représentation du nombre Pi» Jason Padgett

L'Américain a développé un immense intérêt pour les mathématiques et la physique et a littéralement dévoré des livres sur ces sujets, alors qu'il affirme qu'auparavant, ce domaine ne le captivait pas du tout.

Padgett est tout à coup devenu capable de dessiner d'impressionnantes «fractales». Il s'agit de structures régulières extrêmement gracieuses telles qu'on les retrouve par exemple dans un flocon de neige ou dans les veines d'une feuille. Seule une poignée de personnes dans le monde peuvent créer de tels motifs sans moyens techniques.

Syndrome du savant

Jason Padgett lui-même a du mal à expliquer son nouveau comportement et le changement de ses centres d'intérêt. Mais un jour, il tombe sur un documentaire de la BBC sur le syndrome du savant. Il s'agit d'un phénomène par lequel des personnes développent un talent extrême dans un domaine bien spécifique.

Ces talents sont en général innés et les personnes qui les possèdent sont souvent limitées dans d'autres domaines. Le syndrome du savant se retrouve par exemple chez les autistes.

Il existe cependant aussi des cas – très rares – où des personnes développent un don à la suite d'une lésion cérébrale. C'est ce qui est arrivé à Jason Padgett. Il n'y a qu'une centaine de personnes dans le monde qui sont atteintes du syndrome du savant. Et seule une fraction d'entre elles à la suite d'une blessure.

Les cas documentés sont ceux de personnes qui, à la suite d'une lésion cérébrale, peuvent tout à coup parler couramment une nouvelle langue ou de construire des appareils techniques complexes. En revanche, comme beaucoup de choses dans le domaine neurologique, on ignore encore exactement ce qui déclenche cette sorte de don.

Pour Jason Padgett, la nuit mouvementée de septembre 2002 a été à la fois une malédiction et une bénédiction. Certes, il gagne aujourd'hui sa vie en donnant des conférences sur son histoire et en vendant ses motifs géométriques comme des œuvres d'art. Reste qu'il lui faut aujourd'hui vivre avec un trouble obsessionnel compulsif et qu'il se lave désormais constamment les mains.

A la question de savoir s'il aimerait retrouver son «ancienne» vie, l'homme, aujourd'hui âgé de 54 ans, répond:

«Non, même si parfois l'innocente ignorance de la vie me manque»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)